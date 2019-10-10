【心理測驗】麥樂雞4大形狀反映4類人性格　你最鍾意食邊件？

去麥當勞吃麥樂雞時，你有特別喜歡吃哪個形狀的麥樂雞嗎？其實麥樂雞共有4個形狀，球狀（Ball）、靴狀（Boot）、領結（Bow Tie）和鐘型（Bell）。近日，紐西蘭麥當勞的Facebook專頁就發布了一則麥樂雞心理測驗帖文，從你喜歡吃的形狀，分析你的性格！一齊試試，看看有多準！

吃麥樂雞時，你喜歡吃哪一款形狀？

A. 球狀（Ball）

B. 靴狀（Boot）

C. 領結（Bow Tie）

D. 鐘型（Bell）

吃麥樂雞時，你喜歡吃哪一款形狀？

不知道麥當勞有沒有說中你的人物性格呢？按下圖看網友點睇！

+ 5 + 4 + 3

為什麼得4款麥樂雞？

原來有不少人都不知道麥樂雞是有名稱的！麥當勞就麥樂雞的名稱及形狀解釋當中原因，她們稱3款太少，5款又古怪，所以取其中間數。至於有這4款形狀設計是因為（1） 要讓孩童和童心未泯的人吃麥樂雞及沾醬時更加有趣。（2）設計尺寸相似，可確保烹飪時間一致及安全。

麥當勞的麥樂雞每一款都是有名的。不過官方譯名中「Bow-tie」一款又名「Bone」。（McDonald’s）

看看每一件麥樂雞的長相。你覺得「Bow-tie」跟「Bone」那個名字較適合？。（網上圖片）

自製麥樂雞最健康！

紐約肥胖營養研究中心的研究員曾進行分析，發現雞胸肉的蛋白質達0.2克，脂肪少於20%。不過，麥樂雞的蛋白質僅有0.046克，脂肪已達57％，常吃的話都真的非常不健康。如果喜歡吃不妨自己整，更可以整多種形狀，在家也可以享受麥樂雞！

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素麥樂雞食譜

資料來源：FB@McDonaldsNZ、Businessinsider.com