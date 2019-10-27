【酒店自助餐優惠】花膠鮑魚任食最平$12位！總廚親授如何發花膠

花膠，哪個女士不愛？骨膠原滿滿，可保你青春常駐，當然吃多些都冇壞啦！最近有間酒店就推出了任食花膠自助餐，每位$400有找，而且第二位客人只需加$12就食到！大廚除了製作多種花膠及海鮮菜式外，更教大家揀花膠及浸發花膠的小貼士。 攝影：歐嘉樂

由夏入秋之際，正是適合食花膠進補的時候，帝景酒店帝景軒就推出了「鮑魚．花膠．海鮮自助晚餐」，由即日起至12月8日都有得食。自助餐原價每位$398，早前減至每位$279，居然$300有找就可以食花膠食到飽！現時帝景軒為慶祝酒店開業12周年，推出另一項加碼優惠，每兩位客人惠顧自助晚餐，第二位只需$12就可以食到，更額外獲贈「花膠扣原隻鮑魚」乙客，根本超值到無需擔心回本問題！

自助餐菜式種類相當多，有8款沙律冷盤及至少4款沙律菜和配菜、熱葷12款、海鮮3款，甜品更多達18款，還有朱古力噴泉等等。當中當然不少得多種花膠、燕窩菜式，包括：北菇燴花膠、花膠白菌煙肉長通粉、花膠黑木耳鮮雞煲及燕窩粟米蟹肉忌廉湯等。北菇燴花膠是相當經典的花膠菜式，但花膠白菌煙肉長通粉則比較新穎，問到帝景酒店行政總廚周昭傑師傅為何有這樣的意念，他說：「花膠一般用喺中式菜上面，燜鮑魚又好，冬菇、鵝掌，我就諗，其實呢啲花膠我發完之後一樣可以做西餐。除咗長通粉之外，我之前都做過紅酒花膠燴牛面肉，你喺任何西式嘢，燴嘅、有汁嘅地方，都可以加落去。」

請按下圖睇鮑魚．花膠．海鮮自助晚餐有咩食：

每位客人都可獲贈花膠扣原隻鮑魚一客，燜得很入味。

+ 19 + 18 + 17

帝景軒景觀開揚，坐近窗邊位置更可看到海景。

很多客人食這個自助餐都衝著花膠而來，餐廳所選用的花膠一律為近年新興的挪威鱈魚膠，周師傅指以前未有這個品種，但它的價錢大眾化，約$600至$700一斤，而質量亦好，他說：「你知凍嘅地方或者西方地方比較少做花膠，一般都係東南亞、印尼、越南、巴西呢啲熱帶地方先多花膠出產，其實鱈魚油分好重，因為喺冬天地方生長，油分比較重，花膠個膠質都OK。」他又指一般花膠價格差距可以是幾百元至幾萬元一斤，愈老愈矜貴，一般以幾千元一斤的吻魚膠最常見，而最頂級的一種是黃唇魚花膠，已瀕臨絕種，可達幾十萬一斤，「嗰隻魚喺中國列為二級保護動物㗎喇，撈到都唔食得。」

今次自助餐所用的是挪威鱈魚膠，一般家庭煲湯、燜餸，用這種花膠已經相當滋味。

問到市面上會否有假花膠，周師傅表示曾經出現過，他聽說是由兔耳或豬腸整成，但現時已經沒有，不過坊間上反而會有些品質差劣的碎花膠，即使是乾貨時都已經呈捲曲狀，他解釋原因：「啲碎花膠可能係做其他花膠嗰時碎咗出嚟，啲商人將佢發咗，壓埋一齊再整返乾，因為太多唔同種類溝埋，顏色太雜，所以全部都會搵化學嘢漂到佢白色，一浸完就會散開晒。」但吊詭的是，這些碎花膠居然比正宗花膠重秤，因為它本來已經浸發，後來再風乾，周師傅說這些劣品花膠一般不會出現在海味舖，反而在雜貨舖找得到。

周師傅又分享了3個揀靚花膠的小貼士，請按下圖：

周師傅教路，買花膠最重要別挑選全白色：「你可能以為白雪雪好乾淨，但愈白佢愈有機會係漂過，因為正常天然曬乾嘅花膠，一定係金黃色琥珀色，同埋佢唔會成塊都一樣顏色。」

每次煮花膠之前都一定要浸發過，一般家庭用的至少都要浸10小時，不同品種的花膠浸法亦都一樣，差異亦只有浸泡的時間長短。周師傅坦言處理花膠不能貪快走捷徑，儘管有人會用熱水煮，但浸發效果始終差一點。他說：「一般花膠都要8至10個鐘，如果你話貴啲、厚啲，係成塊花膠扒用刀叉食嘅，咁可能要浸兩日，最耐甚至3日。你要每日換水，平時浸完一日，啲水都冇乜腥味，但厚嗰啲佢啲水會有腥味，換啲清水就唔使啲腥味吸晒落去，食起嚟冇咁水。同埋你始終浸過夜，可能有塵。」

花膠只需在室溫浸泡就可以，放在雪櫃浸，反而或需浸更長時間。

周師傅示範了浸發花膠的步驟，可按下圖睇浸發前後的變化和小秘訣：

+ 8 + 7 + 6

由右至左，可以清楚見到花膠的3個不同狀態，依次為乾花膠、浸了10小時後，以及氽水後的狀態。

周昭傑師傅為帝景酒店總廚，他示範了如何浸發花膠及揀花膠。

鮑魚．花膠．海鮮自助晚餐

供應期：即日起至12月8日

時間：18:00-21:30

地址：荃灣汀九青山公路353號2樓帝景軒

訂座電話：3716 2898

價錢：星期一至五｜成人$398、小童及長者$318（第二位客人每位只需$12）

星期六日及假期｜成人$448、小童及長者$368

備註：優惠價須於三天前預訂及全數預繳費用

於星期六、日及公眾假期，第二位客人須額外加$50

優惠適用於每日首30位客人

另收加一服務費