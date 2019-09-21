【健康湯水食譜】蜜瓜螺頭豬腱湯有段古　陰虛宜飲爵士湯潤燥養顏

以前總覺得用蜜瓜煲湯感覺有點怪，卻見到有很多人都會煲「蜜瓜螺頭豬腱湯」，這個湯更架勢到有「爵士湯」之稱，翻查資料方發現這湯不但適合在秋冬時節養顏養生，背後更有段古。 攝影：鄧穎琪

那天跟家人說煲蜜瓜螺頭湯，她說：「哦，爵士湯！」才驚覺這湯原來這麼有名。不少富豪都有自己鍾愛的名人飯堂，而鄧肇堅爵士則經常到位於上環的西苑酒家用餐，帶備自己的湯料，請大廚為他煲一個私房湯水，蜜瓜、螺頭、豬肉等等正是由他帶來。

這個燉湯材料豐富，清甜滋潤，西苑問准鄧爵士能否放到菜單上讓其他客人品嘗，久而久之變得普及，人人都知道蜜瓜螺頭湯來自何人，「爵士湯」因而聞名，其潤燥功效等獲不少女士、名人追捧。50歲仍保養得宜的女星伍詠薇，也曾在公開場合表示自己的其中一個護膚秘訣正是爵士湯，她說：「這類湯水較為滋潤，對肌膚保養甚有幫助，而且我喜歡食花膠、雞腳等，很多骨膠原。」

爵士湯的材料豈止3樣，看過西苑總廚的訪問，最原本鄧爵士帶去的材料有蜜瓜、豬腱、新鮮螺頭、花膠、老雞、上骨、雞腳、瑤柱、沙參、玉竹和薑，材料頗為矜貴，坊間也變奏出不少平價版，材料上會有調整，總之豐儉由人，而今次示範的版本則比較忠於原著。

煲完，一飲之下，那種甜味比平日的湯更勝一籌，而且即使有豬和雞肉，湯亦十分清澈，沒有泛油。湯的甜味絕對跟蜜瓜有關，記得要用青色肉的蜜瓜，別搞錯橙色肉的哈密瓜。今次跟平時用木瓜或蘋果等水果煲湯不同，並非切塊下鍋，而是用攪拌機打成果汁，再在最後1小時倒到湯裡，即使是瓜皮、瓜核都不放過，放進魚袋一同熬湯，難怪清甜無比。

蜜瓜並非切塊煲湯，而是打成蜜瓜汁，記得要在攪拌機加少許水，否則很難打勻。

左邊是煲了1個鐘，未加蜜瓜前的湯，清澈而純白；右邊是加了蜜瓜，合共煲了2小時後的湯，明顯更深色。

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

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整個湯有滋陰潤燥、潤肺養顏和健脾養血的功效，適合陰虛人士飲用，症狀包括易倦、口乾、怕熱、皮膚乾燥、失眠等，另外體虛或年老消化能力較差的人也可靠此湯進補。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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