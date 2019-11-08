【SOGO感謝祭2019】崇光2折掃名牌　油脂分離鍋十分鐘生炒糯米飯

崇光感謝祭已經開始了，早前已介紹了各款必掃精選食品，油鹽米麵……上倉入貨完，今次轉戰10樓廚具餐具家電部，各款歐美日名牌，平日捨不得買的，現在很多都半價、3折、2折，你還忍到手嗎？ 攝影：鄒家鳳

崇光感謝祭沒有受近日緊張的社會氣氛影響， 一樣人頭湧湧，購物shoppin。

SOGO崇光集中了不少靚靚廚具和餐具，平時閒逛單是window shopping也賞心悅目，今次還給我發現一個神奇煎鍋──油脂分離鍋，意大利製造，雖然已是Silga的去年出品，但大家對它仍有點陌生，所謂油脂分離，其實是因它鍋面上凹凸格子設計，食物加熱後釋出的油分不會黏在食物上，煎牛扒、豬扒或三文魚這類含油脂的食材，不用加油也可煎香，不銹綱材質加鋁層打造，可極速傳熱，但就比較重。不過，銷售員最強調的，是用這個鍋，可以十多分鐘生炒糯米飯！還着我一試她的手勢，果然乾身美味，黏度適中，不知是鍋的效果，還是銷售員的功勞呢？

十幾分鐘便可製出生炒糯米飯，而且味道黏度適中，不知是這個鍋的效果，還是銷售員的功勞呢？

Silga意大利製油脂分離鍋20厘米$998（原價$2850）3折（11月17日限定）。24厘米$1888（原價$3850）22折，限售100套。

試完糯米飯，另一品牌的推廣桌上，則放着一碟很飄逸的雲朵蛋（Cloud Egg）我以為是假的，摸摸它，原來是真雞蛋，我問店員如何製作，她說：「你買我這個鍋吧，我教你整！是我這個鍋才做到的。」Humm~~我的樣子是否那麼無知呢😅？不過，這款Ballarini Venezia Granitium深煎鍋連玻璃蓋，確實很優惠，24厘米原價$1399，現售$599。

按下圖看「雲朵蛋」及精選優惠「鍋具、廚具」：

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家電部門，電飯煲與氣炸鍋最熱鬧，這裡則有多款不同顏色和設計的小家電，黑色流線型的德國Miji電陶爐，跑車feel，但減價後$2288。Vintage蘋果綠的Delonghi早餐組合，咖啡壼、多士爐、熱水壼等都好靚，85折。還有個色彩繽紛的SMEG意大利製D&G限量版1.7公升電水壼原價$4980，7折售$3488，統統都好靚呀！究竟，甚麼時候我可以毫不猶豫買個三千多元的多士爐回家呢？

按圖看按下圖看精選優惠「廚房小家電」：

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大大件廚具用品，不是經常更換，但碗碟杯等，崩吓一隻，爛吓又一隻，入定貨都無壞呀！

有蓋有耳動物卡通水杯，全部半價5折。

按下圖看精選優惠「餐具用品」：

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SOGO Thanksful Week 2019

日期：11月6-24日

時間：11月6-8日9am-11pm、11月9-24日9am-10pm

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號／尖沙咀彌敦道20號