【無印良品減價2019】10款健康零食推介　家電收納用品最低63折

無印良品（MUJI）跟不少品牌一樣，踏入11月便開始推出減價優惠，由即日至11月10日舉行「無印良品週間」大減價，有MUJI passport的會員於優惠期間購買所有貨品都有折購優惠，當中更有一些折上折產品，是大手入貨的好時機！ 攝影：余曉彤

每年2次的「無印良品週間」大減價活動於11月1日開始分兩階段進行，第一階段為11月1日至11月5日，指定貨品更有折上折優惠，是無印粉絲入手好時期！今次編輯精選了家居用品及10款健康零食，正所謂積少成多以優惠價入手，分分鐘可以買多數款跟朋友同事分享。

1年2次的「無印良品週間」開始了！（視覺中國）

按圖看精選MUJI家居用品：

+ 6 + 5 + 4

MUJI眾多商品中，除了文具、家品深受歡迎外，當然少不了MUJI自家食品！雖然只有即食咖喱享有折上折優惠，但MUJI零食亦一律9折，是大手入貨好時機！以下是10款健康零食推介，最適合放在公司抽屜解一解口腹之慾。

零食區的推廣優惠只有9折，可過亦可以以便宜價格大手入貨。

按圖看10款MUJI健康零食：

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PP收納盒於第二階段（11月6日至10日）有優惠！

PP收納盒一向是無印良品的皇牌產品，因為實用性強之餘亦可堆疊使用，十分慳位。各款PP收納在「無印良品週間」第二階段（11月6日至10日）有7折優惠，成為會員後有額外9折，可以一次過購入不同的尺寸整理廚房！

PP收納盒可分類餐具、廚房用品，甚至將食材放進雪櫃分類。售價由$13-$25（原價 $22-$40 ）。（IG@muji_taiwan）

以上優惠都是MUJI passport 會員專享，如想享有「MUJI week無印良品週間」優惠就要注意了！只需要免費下載 MUJI 手機應用程式「MUJI passport」並按程序登記，就能夠成為會員。新會員下載MUJI passport後更可立刻享用迎新優惠，首次購物淨值滿港幣 $100或以上，即可獲贈價值港幣$20 MUJI購物積分！