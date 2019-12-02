【旺角台式火鍋】$148任食台灣直送食材　滋補薑母鴨湯底最啱秋冬

冬天到了！自然就是打邊爐的季節，記者早前誤打誤撞去到旺角一間新開的任食火鍋店，裝修舒服，湯底足料又有稀有口味，以$148任食兩個鐘的套餐為例，食材性價比遠高於其他任食火鍋店，就連任飲的飲品都有一樽樽自家冷泡茶，誠意十足！現在就立即帶大家睇睇這間火鍋店的台式湯底，以及台灣直送食材！ 攝影：龔嘉盛

筆者本身是個火鍋控，任何火鍋店新開，都想試一下。訪問前，有次跟朋友去到旺角，正想打邊爐，眾所周知瓊華、兆萬等等都是平價火鍋或雞煲的好去處，但質素參差，那次見牛大人新開，試了最平價的宵夜套餐，結果是喜出望外，同行的朋友一致認為可以再Encore。

3款肉類放題套餐 $238吃到稀有部位

牛大人有3款「吃到飽套餐」，價錢分別是$148、$188和$238起，差別在於牛的種類，以價格最低的「精選嫩牛」餐來說就有兩款牛，其安格斯肩胛牛肉肉質緊實，另有上腹牛五花、西班牙豬脢肉、紐西蘭羊卷肉及花雕酒雞件，高一級的「特級安格斯」則共有13種肉類。而「極上和牛」共有17種肉類，包括：手切封門柳、安格斯一口牛肉粒等，每位更獲層澳洲M9和牛牛丸兩粒。以上套餐皆可任食自助火鍋配料吧的多種台灣直送食材、正宗台式小食及飲品等。

安格斯肩胛牛肉肉質緊緻，肉和脂肪的比例也好，質素高於坊間的任食火鍋店。

9款風味湯底 暖身薑母鴨、香濃牛骨鍋

講到台式湯底，大多數人只想起美人鍋、麻辣鍋等，但這裡還有紅燒牛骨鍋、台灣鳳梨雞鍋、台中蒜頭雞鍋及帝王食補薑母鴨鍋等，初次試的時候就是試紅燒牛骨鍋，由牛腿和牛肋骨慢燉而成，另有紅棗、八角、香葉和肉桂枝等，難得的是湯香濃的同時又不會過分泛油，保持清澈。其實一年四季都會打邊爐，但四季宜飲的湯底都有分別，如天氣轉冷，最適宜就是食薑母鴨暖身。以中醫角度而言，薑母的熱性可以中和鴨肉的寒涼，讓滋補功效更明顯，絕對適合秋冬時候進補，尤其建議手腳冰冷的女性食用。

台灣鳳梨雞鍋（左）、紅燒牛骨鍋（右）｜原先以為鳳梨雞鍋感覺很奇怪，吃起來卻不然，它除了鳳梨和雞腿肉，還有苦瓜，微酸感覺不會太搶，整鍋湯亦不會一味得個酸字。

帝王食補薑母鴨鍋｜這款鍋要加$50，因為它材料非常多，包括：土番鴨、老薑、米酒、麻油和冰糖，其中藥藥材包就有紅棗、當歸、黃耆、枸杞、川芎、白芎、大茴和小茴，是秋冬暖身之選，補而不燥。

台灣直送食材 必試水蓮及豬牛肉漿

自助火鍋吧上，全數丸類都有台灣直送，每次都是一櫃一櫃運來香港，難怪坊間其他火鍋店都開始問牛大人取貨。這裡不止有豬肉丸、香菇貢丸等，亦有竹炭海鮮丸、雪之揚、沙拉丸，但讓人更意外的是多種「漿」類，平日打邊爐會有墨魚滑、蝦滑，這裡有一共7種漿，有別於平日的花枝漿、干貝漿，就連牛肉和豬肉漿都有。不過在眾多火鍋配料中，其中一種最搶手的是蔬菜——屏東水蓮菜，人氣甚至高到店方不敢再放於自助吧，因為每次都是秒清，而記者試食後也立即明白它何以大受歡迎，馬上放到必吃排行榜上！

水蓮像一綑綑電線，吃起來則是一種爽口的蔬菜，就像幼身版通菜，淥30秒就足夠。公關先生不諱言：「其他菜$5一斤，佢$22先得半斤，你丸裡嗰啲就話可以一次過入，但水蓮想新鮮就要每日返貨，所以成本好高。」

真味牛肉漿、台灣海鮮漿、澎湖花枝漿、手打旗魚漿、爽滑豬肉漿、蟹籽墨汁漿和干貝鮮魚漿，共7種漿類食品，店方頗推介豬肉漿，因為其他火鍋店不常見，而且它烚完仍然很爽彈，不會又實又硬。

請按下圖睇更多台灣直送火鍋配料：

+ 15 + 14 + 13

湯底齊、配料齊，可別忘了醬汁的重要。醬汁各有配搭組合，不要一天到晚都吃豉油加葱、蒜、辣椒這麼悶啦，店方建議食薑母鴨宜配腐乳，牛肉必配洋葱牛肉醬，而海鮮則可以蘸烏醋和蘿蔔泥。

台灣地道小食 留肚試油香滷肉飯

除火鍋配料外，這裡也有各種地道小食，即使打邊爐本身已經夠飽肚，但很多客人還是會留肚吃一碗滷肉飯，免治牛肉滷得入味，每口油香都讓人欲罷不能。另外還有鹽酥雞、脆薯等，請按下圖睇更多小食：

第二市場真滷牛肉飯｜台中的第二市場，有一個很有名的角落專門賣魯肉飯，而這裡都食得到，不知又有沒有台灣的質素？（餐廳提供）

任飲解膩消滯冷泡茶 誠意十足

最後，便是讓筆者感到驚喜的飲品。平時食任食火鍋，飲品幾乎每間都清一色是可樂等汽水，另加幾款韓式罐裝飲品，如：忌廉溝鮮奶、錫蘭檸檬茶、蘆薈汽水等，然而這裡卻有自家製冷泡茶！每支茶都有一個茶包在裡面，飲完再沖第二次都還有濃濃茶香。若你喜歡喝黑糖珍珠鮮奶的話，這裡都有供應，不過就要另外付費，每杯$25。

三款冷泡茶分別為桂花烏龍、洛神花和菊花普洱，建議餐前喝桂花烏龍開胃，中途喝洛神花，餐後喝菊花普洱消滯解膩。（鄧穎琪攝）

不似其他火鍋店坐得擠擁，這裡的卡位舒服雅緻，有包廂的感覺；另外亦有圓枱等。

牛大人地址：旺角彌敦道628號瓊華中心9樓

電話：3953 9320

備註：

「精選嫩牛餐」$148（19:30前離座或23:00後入座）、$168（21:30-23:00入座）、$188（17:00-21:30入座）

「特級安格斯餐」$188（19:30前離座或23:00後入座）、$208（21:30-23:00入座）、$228（17:00-21:30入座）

「極上和牛餐」$238（19:30前離座或23:00後入座）、$268（21:30-23:00入座）、$288（17:00-21:30入座）