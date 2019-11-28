【酒店聖誕餐2019】平安夜自助晚餐唔使$300！生蠔海膽鵝肝花膠湯

聖誕節吃聖誕餐、自助餐，儘管有人認為很老土，但這個全世界可能只有香港才有的「聖誕文化」，香港人還是樂此不疲。今年的聖誕也許有點不一樣，酒店自助餐、晚餐鬥平鬥多鬥早鬥優惠，還鬥「遠」，遠離催淚煙污染。 平安夜自助晚餐，不用三百元，連加一$350有找，有新鮮生蠔、即製海膽手卷、煎鵝肝、人參花膠螺頭燉雞湯......我們精選了三間酒店平安夜聖誕餐推介，期待美食，更期待平平安安普天同慶。

聖誕自助餐早鳥優惠$300有找，但食物一樣如此豐富。（麗豪酒店）

平安夜自助餐早鳥優惠不用$300 特設生蠔區即製海膽手卷

沙田麗豪酒店以平價自助餐著名，一年一度「最有價值」的聖誕佳節又可以平到有幾盡？平安夜自助晚餐早鳥優惠價三百元有找，連加一不用$350，但別以為價錢便宜便冇啖好食，不但火雞不缺，還特設新鮮生蠔區、即製海膽手卷、波士頓龍蝦、 鱈場蟹腳、法國煎鵝肝、燒美國有骨肉眼扒、鱈魚柳西京燒、人參花膠螺頭燉雞湯、蟹肉燕窩蘆燴沙律法式寶雲酥羊扒、馬來海鮮喇沙......等。別說聖誕節，平日也難有這樣廉宜。不過，記得於12月10日前訂購才享有65折優惠，17日前則7折，否則需付原價$458。

按圖看清「聖誕自助晚餐」有什麼美食：

+ 3 + 2

按圖看酒店其他餐廳「聖誕晚餐」有什麼美食：（12月17日或之前成功訂購於12月24日、25日及31日用餐8折；12月26日及2020年1月1日用餐75折優惠）

濠餐廳 地址：沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店3樓 電話：2132 1040 12月24、25日自助晚餐（8:30pm-10:30pm ）早鳥價$297.7（原價$458） 12月24、25日自助晚餐（6pm-8pm）早鳥價$362.7（原價$558） 以上價錢需另加一收費 *12月10日或之前成功預訂節日自助餐及付款，可享65折優惠；12月17日或之前則 7 折優惠。

８度海逸酒店聖誕下午茶自助餐。（８度海逸酒店）

早鳥價聖誕下午茶11款鹹甜點$126 平安夜晚餐6道菜$457

平安夜狂歡一晚過後，聖誕日睡至下午時分，緊接可來個聖誕下午茶套餐。8度海逸酒店聖誕Tea Set 11款鹹甜點只需$126！跟平日價錢相若，沒有因節日而大幅加價。除了價錢，職員說他們酒店是這次社會運動中倖免催淚煙波及的地方之一，雖同屬土瓜灣區，但與施放催淚彈的天光道相距約2個地鐵站之遙，食物也確保安全衞生。除了下午茶，聖誕晚餐也很優惠6道菜式$457，連加一約$500，甜品還有馳名的芒果拿破崙選擇。

12月24至26、31日下午茶套餐早鳥價$126（原價$168） *於1月1日前於網上或致電預購75折 聖誕下午茶餐，包括： 聖誕曲奇、迷你維多利亞蛋糕、香芒雪梅娘、雜莓忌廉蛋糕、聖誕鬆餅配忌廉、迷你樹頭蛋糕、煙火雞酥盒、風乾火腿捲香瓜、芝士鮮茄肉醬焗薯蓉、三文魚子沙律、聖誕特飲

按圖看「聖誕自助餐」有什麼美食：

+ 7 + 6 + 5

12月24-26、31日晚膳套餐6道菜早鳥價$457（原價$538） *1月1日前於酒店eShop預購85折

聖誕晚膳套餐６道菜，包括：

雜錦海鮮拼盤﹙雪花蟹腳、海蝦、海螺、生蠔﹚；黑松露牛肝菌濃湯；香煎脆皮鵝肝伴蘋果；芝士焗蘇格蘭帶子；烤火雞配蜂蜜火腿伴金巴利汁、或扒肉眼伴雜胡椒汁、或烤三文魚伴香檳忌廉汁；芒果拿破崙，或自製暖朱古力布朗尼伴雪糕

12月24-25自助晚餐早鳥價$637.2（原價$708） 12月31日自助晚餐早鳥價$565.2（原價$628） 12月31日宵夜自助餐早鳥價$484.2（原價$538） *於12月20日前於網上或致電預購9折 ８度海逸酒店 地址：九龍土瓜灣九龍城道199號 大堂8度餐廳或二樓池畔廊及花園茶座 查詢或預訂：2126 1960 酒店網址：http://bit.ly/2N44zrA ＊以上價格需另收加一服務費

「奇幻旅程下午茶 倫敦聖誕篇」甜點（Cordis）

聖誕午餐$250有找 櫻桃鵝肝新西蘭放牧火雞胸

康得思酒店（Cordis），即以前的朗豪酒店，當中的酒吧Alibi當年因有live band有tailormade雞尾酒，是不少人Happy Hour的熱點，今個聖誕節，早鳥優惠午餐最平$244.8，加一後也不用$280，選擇有新西蘭放牧火雞胸、櫻桃鵝肝及暖蘋果金寶。12月份每日更推出10份限量「奇幻旅程下午茶」套餐，演繹倫敦聖誕篇，有紅莓鵝肝醬伴酸種麵包、烤栗子煙肉鹹批、白桃伯爵茶海綿蛋糕等。

Alibi – Wine Dine Be Social的歐陸聖誕 12月24至25日午餐2道菜早鳥價$244.8（原價$288）、3道菜$253.3（原價$298） 包括：新西蘭放牧火雞胸、櫻桃鵝肝及暖蘋果金寶

按圖看Alibi聖誕餐美食：

奇幻旅程下午茶 日期：12月1至31日２人享用$555，每天限量10份，並配以兩杯「火熱浪漫」無酒精雞尾酒。每位更可獲贈價值$258的「PAPINEE貓頭鷹亨利動物玩偶」一隻 鹹點： 三文魚抺醬配番茄莎莎、炸鴨肉丸子伴紅酒無花果蓉、紅莓鵝肝醬伴酸種麵包、煙燻野菌伴藜麥脆片及烤栗子煙肉鹹批。 甜點： 甜點廚師Roy Ma創作的焦糖蜂蜜香梨慕絲蛋糕、白桃伯爵茶海綿蛋糕、紅酒雜莓白朱古力蛋糕、開心果金磚蛋糕伴士多啤梨忌廉，以及傳統英式焗鬆餅伴奶油忌廉及無花果醬。

12月24至25日自助晚餐早鳥價$542.3（原價$638） 有即切慢烤火雞、澳洲赫里福德有機草飼肉眼扒、時令生蠔、鱈蟹腳、扇貝、即製法式火焰薄餅及聖誕樹頭蛋糕等

Alibi夠Chill，另一餐廳The Place則以自助餐著名，聖誕當然要加碼！除了烤火雞，還有北京烤鴨、烤羊架、威靈頓牛肉、手切西班牙風乾火腿......等。

按圖看Alibi聖誕餐美食：

12月24至25日自助午餐早鳥價$431.8（原價$508） 有烤原隻火雞、威靈頓牛肉、新鮮生蠔、加拿大鱈蟹、龍蝦濃湯、即切北京烤鴨

12月24至25日自助晚餐早鳥價$652.8（原價$768） 有烤原隻火雞、肉眼扒、烤羊架、新鮮生蠔、新鮮刺身、加拿大鱈蟹、加拿大龍蝦、瑞士熱溶芝士、龍蝦濃湯、即切北京烤鴨、新加坡香辣蟹鉗、手切西班牙風乾火腿、原盅鮑魚燉雞湯、火焰雪山