【Le Creuset大減價】網上掃貨必選套裝　鑄鐵鍋+陶瓷碗$2000有找

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Le Creuset（LC），身邊總有一名女生為這個法國品牌的廚具瘋狂，每逢有大減價或開倉，都一定引來人潮，不少人更會大手購入。這個令一眾女生趨之若鶩的廚具品牌，減價的時間又到了！雖然今次減價的幅度不及Mega sales，但減價後的價錢依然吸引！

圖片：Le Creuset官網

Le Creuset能令人如此瘋狂，因為顏色夢幻外，大多款式實用兼耐用，即使價格不較便宜依然有一班捧場客。今次的大減價在Le Creuset的網上商店進行，不少的皇牌鑄鐵鍋具及產品以75折發售，大熱粉色及最新的情人節系列亦適用於今次的折扣。不過筆者認為是次大減價最吸引的貨品是精選套裝！

今次Le Creuset減價轉戰到網上，雖然減價幅度不及Mega sales，但仍有精選套裝出售。

全部精選套裝都包括一個鑄鐵鍋，亦是最常用的尺寸20CM、26CM及28CM，個別的套裝側包含陶瓷碗碟或矽膠廚具。以其中一個精選套裝為例，它包括28CM琺瑯鑄鐵深炒鍋、20CM圓形盤及矽膠木柄鍋鏟，原價$4054，現售$2,588。而且套裝的每一項商品有多種顔色選擇，即是以優惠價便可以購買你喜愛的顔色組合，比起平常的Mega sales配搭自由度更大！

28CM 琺瑯鑄鐵深炒鍋+20CM 圓形盤+矽膠木柄鍋鏟 $2,588（原價$4,054）。

按圖看Le Creuset減價精選套裝：

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按圖看Le Creuset減價精選套裝：

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除了鑄鐵鍋具減價外，全部陶瓷餐具、矽膠廚具及木製廚具亦進行減價中，買2件7折；買3件65折。如果想入手LC陶瓷餐具建議可同三五知己夾單，那麼便一定可以享用折扣！

Sphere 陶瓷杯連心形碟及牛奶壺亦進行減價中， 現售$329（原價$486），不過此套裝不適用於買2件7折；買3件65折的優惠。

按圖看Le Creuset精選餐具、廚具：

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Le Creusete網店5月驚喜優惠

時間： 即日至另行通知

網址：https://www.lecreuset.com.hk/onlineshop/

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