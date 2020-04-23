【SOGO感謝祭2020】湯包響螺雪燕低至5折！$100以下食品精選

受新冠肺炎疫情影響，每半年一度的SOGO感謝祭今年將改變為「35周年賞」，減價時間更延長接近兩個月。SOGO「35周年賞」由即日起至6月18日舉行，優惠產品亦會分階段推出。跟往年一樣，兩大門市每天都有每日精選貨品進行優惠。不過，較為方便的是部分精選貨品於網上同步發售，讓大家可以足不出戶也可選購筍貨抗疫。

新冠肺炎疫情的影響下，不少港人都會減少外出消費。不過港人那麼愛消費，怎能放過SOGO「35周年賞」的優惠！由於今次部分精選貨品亦於網上同步發售，只需花些時間在電腦螢幕上「掃描」一下，便可安坐家中購入心水貨品！

記者到SOGO網店細看，發現$100以下的商品CP值很高，可以買到5包養生湯包或日本響螺片等。另外，細看$100-$200區域的商品，其性價比更高，以加拿大野生羊肚菌為例，一包40克的羊肚菌由$468減至$188！現在單一訂單購物滿$1200，更可享免費送貨服務，即睇有什麼精選貨品！

按圖看$100以下精選超市食品︰

小食及甜品、罐頭及乾貨類別︰

+ 11 + 10 + 9

飲品、有機及健康食品、湯包及即飲湯包類別︰

+ 11 + 10 + 9

冷凍食品、麵、食用油類別︰

+ 3 + 2

按圖看$100-$200精選超市食品︰

+ 8 + 7 + 6