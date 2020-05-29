【荃灣AEON】HÓME CÓORDY家品店進駐　簡約日系廚具煎鍋$37！

荃灣區AEON原來已開業近30年，早前剛完成裝修和翻新，特意從日本引入了兩間AEON品牌專門店：休閒內衣專門店「iC innercasual」及家庭生活用品專門店「HÓME CÓORDY」。記者今日就率先試逛，發現家品部有多款日系廚房用品好抵買！ 攝影：鄧穎琪

AEON荃灣店本身有超級市場、家品、家電和服裝部等，早前就進行內部改裝工程，今日（29日》正式開幕，從日本引進兩大自家品牌，包括：1樓的休閒內衣專門店「iC innercasual」及2樓的家庭生活用品專門店「HÓME CÓORDY」。HÓME CÓORDY主打簡約、耐用的家品，不論是廚房、浴室和寢室用品都一應俱全，重點是價錢不貴。

記者一步進HÓME CÓORDY，已被貨架上一大堆彩色的碗碗碟碟吸引住，立即列進必買清單中。此外，香港人的房子普遍空間有限，為了更迎合我們的需要，品牌也推出了多款慳位廚具和收納盒，形狀四四正正，不會浪費空間。另外亦有幾十蚊有找的日式煲具，實在很抵買！即使是露營炊具或戶外燒烤工具等，都在這裡有售。

請按下圖睇HÓME CÓORDY的抵買廚房用品：

彩色的陶瓷傢具超吸睛，價格更是$7.9起！

+ 40 + 39 + 38

多款煲具、易潔鍋和煲蓋。

來自日本的高層，親自介紹易於收納的方形水勺。（AEON）

HÓME CÓORDY不止售賣廚房用品，另外亦有毛巾、浴室墊、寢具、收納箱等，全部都款式簡約，且不失實用性。近日天氣愈來愈熱，該處就有一系列涼感腰墊、冰冷無橡皮筋床墊、雙重冰冷記憶綿枕等，確保你不論在客廳或睡房都可以清涼舒爽，不會黐笠笠。在潮濕悶熱的季節，亦可選取室內乾燥系列的面巾、浴巾，或是室內曬架，即是雨季都能晾衫。

請按下圖睇更多：

+ 5 + 4 + 3

逛完2樓，會發現1樓的iC innercasual都是全新進駐，它主打自家品牌休閒內衣及家居服，內衣具功能性，當中的「疲勞回復系列」可促進血液循環、減輕肌肉疲勞；另外內衣亦有強力抗菌、吸汗速乾之用。

位於1樓的iC innercasual，正進行開幕限定優惠。

AEON 荃灣店

地址：新界荃灣大河道 88 號灣景廣場購物中心地下至 3 樓全層

號碼：3665 2665

營業時間：10:00-22:00