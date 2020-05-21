【SOGO感謝祭2020】第2波名牌廚具2折！必搶孖人牌刀具廚具套裝

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受新冠肺炎疫情影響，每半一度的SOGO感謝祭今年改為「35周年賞」，舉行時間更延長近兩個月，由4月22日至6月18日舉行，優惠產品亦會分階段推出。第二階段的推廣活動將於明天（5月22日）開始至6月4日期間展開，第二階段究竟有什麼抵買廚具筍貨？

上次第一階段介紹的全都是超市筍價貨品，不知你有沒有大手入貨？SOGO的「35周年賞」當然也不少得名牌廚具，每年的感謝祭各大名牌廚具都會大減價，今年也不例外！雖然SOGO早前公佈過部分精選貨品於網上同步發售，不過細看網店及單張之後，發現實體店跟網店的優惠不同，各有千秋，當中更有不少屬限量貨品。

SOGO 35周年賞第二階段於5月22日起至6月4日期間正式展開！（資料圖片／羅君豪攝）

位於10樓的廚具家電部，蘊藏大大小小的名牌廚具，記者認為最抵買的莫過於Buffalo不銹鋼五層夾銅製6件裝廚具套裝，原價$5,664，現售$1,888，限量50套。

按圖看銅鑼灣SOGO廚具精選：

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按圖看SOGO網店廚具精選：

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崇光百貨SOGO 35周年賞

銅鑼灣店：銅鑼灣軒尼詩道555號

5月22-6月4日：10:00am - 10:00am

SOGO Online Shop：estore.sogo

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