【Francfranc大減價】餐具碗碟3折起買兩件再85折！日本陶瓷碟$12

Francfranc是人氣極高的日本家品品牌，其款式讓不少女生一見到立即「心心眼」，不論是華麗風、夢幻風、可愛風、簡約風都有。而最近Francfranc網店及門市就正進行大減價，單是餐具已有過百款，其中不少均低至3折，$20有找！以下就為大家列出精選的減價餐具，讓你馬上Mark定掃貨清單！ 攝影：鄧穎琪

日本生活用品牌子Francfranc正進行減價，多種優惠同時進行，各類貨品低至3折之餘，買兩件更加照價再85折，正是入貨的好時機。從Francfranc官網見到傢私、廚具、裝飾品、浴室用品等通通都有減價，但部分貨品的特價優惠就只限門市，買之前記得睇清楚。

Francfranc全線大減價，部分優惠只限門市。（鄧穎琪攝）

以下就精選出多款減價餐具家品，分成3個類別讓大家睇得更清楚。

1.碗碟類

在家中食飯時，如果餐具美觀些，不但可以「打卡」，整個用餐心情都會變得更愉悅。FrancFranc的碗碟中，有部分是適合送禮的粉色婚嫁風，亦有日本美濃燒的簡約瓷器類、純色系列等，最平的僅$12就買到一隻日本碟。

請按下圖睇特價碗碟產品及價錢：

+ 42 + 41 + 40

2.杯類

杯子方面，透明水杯、花花有耳杯、少女風茶杯等都有，另外亦有多款熱感變色杯，只需在杯內注入熱水，杯外的圖案便立即變色，有如魔法一樣。眾多杯款中，最平的是$15的瓷杯，其設計仿照熱飲咖啡紙布，頗有玩味。

除了碟子外，整個黑白喱士花系列的有耳杯和茶杯都有減價優惠。

請按下圖睇特價杯類產品及價錢：

+ 33 + 32 + 31

3.其他

其他減價貨品，包括適合於派對使用的紙飲筒、紙製杯碟、餐巾等，另外亦有放刀叉的餐具架、茶壺、杯墊和餐具等，不同風格都找得到。

多款派對用品都有減價優惠，$14已買到一套。

請按下圖睇特價杯類產品及價錢：

+ 32 + 31 + 30

其實即使是新品，都一樣有優惠，買滿3件即9折，掃平貨之餘也可順道選購。

花紋圖案碗碟雖然未有減價，但每件都只是$48起。

資料來源：Francfranc