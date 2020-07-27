日本鑄鐵鍋密封性高Le Creuset 10倍？必入3大超強顏值廚具品牌

「唔食得都睇得！」沒錯，對很多人而言，這是廚具的最大用處。亮麗精緻的餐具能為菜式加分，光是超高顏值都能令人心情變好，吃飯也吃得特別開心！廚具界中，Le Creuset出品的鑄鐵鍋有「港女煲」之稱，多款漂亮顏色選擇，耐看又耐用，就算值錢不便宜都成功圈粉，風靡全球。除了Le Creuset之外，還有不少其他高質廚具品牌，你又認識嗎？

亮麗精緻的餐具能為菜式加分。（Instagram@lecreusethk）

高質廚具品牌1：Le Creuset

愛煮的話，沒可能不認識Le Creuset，法國高級廚具Le Creuset以亮麗的顏值吸引愛煮人士。不要以為它只虛有其表，漂亮外觀之下，它的實用度和耐用度亦十分高，難道粉絲眾多。陶瓷廚具材質有保證，放入微波爐和焗爐都沒問題，加上容易清潔，值得入手。不過要數最強，不能少其品牌最著名的鑄鐵鍋，第一層「琺瑯底層」以攝氏850度高溫燒製而成，兼顧保溫和保冷功能，弧型鍋蓋設計讓蒸氣與熱力將食材包圍，在鍋內形成循環對流效果，令食物保持水份和味道。

+ 6 + 5 + 4

高質廚具品牌2：STAUB

法國品牌STAUB來自法國東北部阿爾薩斯，著名於研究烹飪工藝，多年來堅持法國生產。STAUB也是以琺瑯鑄鐵鍋而聞名，其鍋蓋有「汲水釘」設計，可讓鍋子裡的水蒸氣聚集在蓋上，結成水珠滴回鍋裡，比較不會噗鍋和滾瀉，同時防止食物水分流失，原汁原味！唯一挑剔之處是其鑄鐵鍋普遍較重，而鍋蓋亦特別重，用起上來比較不方便。

+ 7 + 6 + 5

高質廚具品牌3：Vermicular

Vermicular來自日本愛知縣，品牌以製造機密多臂機的油壓鑄造工廠起家，利用切割與融鐵塑形的「鑄鐵工程」技術製作鑄鐵鍋。品牌的鑄鐵鍋由日本工匠職人手工打造，十分昂貴。有指其鍋身的密封性是Le Creuset的10倍以上，極致氣密與絕佳導熱性提升鎖水功能，「入得廚房，出得廳堂」，是廚房與餐桌的藝術品。品牌的廚具更提供免費刻字的服務，產品更個性化！

+ 8 + 7 + 6

除了鑄鐵鍋具之外，增添一些色彩繽紛的小廚具也能令餐桌生色不少！

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+ 11 + 10 + 9

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/27)

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