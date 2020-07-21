【食物安全】7款放雪櫃會加速變壞的食物　炸薯仔會增加患癌風險

習慣把用不完的食材放入雪櫃，以為雪櫃是食物保鮮的「法寶」嗎？事實不是如此，原來並非所有食物都適合放雪櫃的，放進雪櫃甚至反而會加速變壞，或是破壞食物營養，值得留意。

有些食物不宜放進雪櫃，不但沒保鮮作用，反而會加速變壞，並破壞食物營養。（Instagram@saori.612）

因為疫情持續的關係，很多家庭也減少外出，選擇購買大量食物，並以為放進雪櫃便有保鮮作用。一來新鮮的食材不宜囤積，二來並不是所有食物都可放進雪櫃，食物一旦變壞了，便不能進食，最終直接丟掉，造成浪費。為了健康著想，大家還是需要認清有哪些食物不應放雪櫃！

為了健康著想，大家還是需要認清有哪些食物不應放雪櫃！（Instagram@izumisuga）

▼▼▼▼▼按下圖看7款不能放雪櫃的食物▼▼▼▼▼

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平日吃不完的食物亦可以放入密實的保鮮盒裡儲存，暫作保鮮，稍稍廷長食物的保鮮期！建議選用陶瓷材質的保鮮盒，不但容易清洗，亦不保留食物氣味和污清，阻擋細菌，安全又方便。

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