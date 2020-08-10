【韓國即食麵】大熱消暑水冷麵5分鐘即成　冰涼爽口完勝辛辣麵？

正值炎夏，天氣熱得在家也感到悶熱難當，正好做一道韓式冷麵消消暑！ 大家都知道冷麵汁是最難亦是最為重要的部分，所以作為即食麵王國的韓國已推出韓式即食冷麵，5分鐘便可輕鬆做出消暑又彈牙的冷麵，而且香港也有賣呢！

韓式冷麵配上青瓜和泡菜，實在開胃又消暑。（__oristagram__@IG）

韓國大熱即食冷麵

農心辛辣麵不論在韓國和香港都大受歡迎，它出產的水冷麵更名列2017韓國即食麵排名首三位。香港市場上較常見的是紅色包裝的辣拌冷麵，雖說加入韓式辣椒醬，但辣度輕微易入口，配上爽口彈牙的蕎麥麵，反而比原味更消暑。

農心水冷麵曾在韓國掀起熱潮。（台灣樂天市場）

另一款香港常見的是東遠平壤水冷麵，麵質相似，口味卻相對清淡。（HKTVMALL）

即食冷麵的做法與台灣拌麵相似，先是煮開蕎麥麵，撈起麵條瀝乾，再加入醬料包加適量冰水拌勻即可，至於冷凍口感則是先將湯包放入冰箱一小時，甚至加入冰塊拌勻。

自家調醬汁冷麵

現成冷麵醬汁不合口味？大家可試試加入自己喜愛的調味料，而麵條部分也不一定要用上蕎麥麵，烏冬、意粉、甚至公仔麵和拌麵都可以做消暑料理！

打卡兼冰涼感UP！韓式質感黃銅鍋

食器總會改變料理的風味和口感，假如想韓式水冷麵更地道和清涼，不妨用這種有質感的韓式黃銅鍋來煮和直接享用吧，不但充滿韓國傳統感覺夠IGable，黃鋁材質的導熱和保冷效果不俗，讓冷麵即時-3°C！

韓國網紅泡麵黃鋁鍋￥18.9起（淘寶）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/10）

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