【SOGO感謝祭2020】網店門市日日不同優惠清單　名牌廚具低至28折

SOGO（崇光百貨）每次大減價總會吸引長長人龍入去掃平貨，但疫情下「限聚令」仍未解除，「SOGO 35周年賞」也在線上線下同步大減價！SOGO銅鑼灣及尖沙嘴分店還有限定優惠，每日有不同的優惠產品，由超市食品、廚具以至家電通通都有特價，記者發現最抵買的是名牌廚具，足足低至28折！

SOGO（崇光百貨）的感謝祭是每年盛事之一，這次的「SOGO 35周年賞」分三階段進行，第一階段已經開始至11月3日，銅鑼灣店、尖沙嘴店及網上商店（estore）的美妝護膚、時尚服飾、家品及Freshmart食品都有減價，網店下單，單一訂單滿$1,200或以上（以折扣後計算），均享免費送貨服務。

SOGO銅鑼灣店

SOGO銅鑼灣店廚具最低價28折，當中Tefal、孖人牌、Buffalo及Toshiba等全部大減價，通通8折以下，是入手的好時機。另外，超市食品每日都有不同減價推介，只要在超市消費，即可以$19.9優惠價加購指定貨品。B2地庫是美食廊，有日式小吃、蛋糕、飯糰、點心等，優惠之餘仲有贈品送。

請按下圖睇銅鑼灣SOGO的減價廚具和家電：

+ 43 + 43 + 43

請按下圖睇銅鑼灣店的每日限定優惠：

+ 42 + 42 + 42

請按下圖睇銅鑼灣SOGO超市的$19.9加購貨品（每日不同）：

+ 4 + 4 + 4

請按下圖睇銅鑼灣SOGO的海鮮、肉類、蔬果及其他特價超市貨品：

+ 55 + 55 + 55

請按下圖睇銅鑼灣SOGO B2/F樓層美食廊的減價優惠：

+ 19 + 19 + 19

SOGO尖沙嘴店

至於尖沙嘴店，地方較銅鑼灣店細，所以就未有太多家電產品，集中於超市貨品，優惠亦每日不同。

請按下圖睇尖沙嘴店的每日限定優惠：

+ 18 + 18 + 18

「SOGO 35周年賞」的SOGO尖沙嘴店其他超市特價貨品。（圖片來源：SOGO）

崇光百貨SOGO 35周年賞

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號／尖沙嘴彌敦道20號

網站：https://estore.sogo.com.hk