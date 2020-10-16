【AEON大減價】33周年均一價低至37折！超市必掃油、米、麵、零食

AEON逄星期三的周三特價日已叫人瘋狂，每到這天超市最是人頭湧湧，門口更現人龍排隊掃貨。若然現在以1件的價錢約可買到3件貨品，而且米、麵、零食、急凍食品亦一應俱全，更可在相同價錢商品中自由配搭，那豈不是再可以大手掃貨！

AEON為慶祝33周年，推出多款貨品優惠，當中最吸引的定必是過百款貨品均一價發售，$30、$70、$100，一口價買到兩件或三件貨品！例如泰國2KG香糙米原價$49.9，現售$100/3件，其中兩件更可以配搭其他同價錢商品。急凍食品如雞翼、鮑魚亦有減價，以原殼鮑魚4隻裝為例，原價$49.9，現售$100/3件。你可以選擇2包鮑魚+1包香糙米，都只售$100，自由度相當高！

按圖看精選優惠貨品 - 油、米、調味、麵食、主糧等：

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按圖看急凍海鮮、急凍食品、冰鮮食品等：

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對需要烹煮的食材沒有興趣？優惠中亦有不少果汁、薯片、朱古力進行大減價！KAGOME多款果汁，原價每支$19.9，現售$20二支；LOCKER 粒粒朱古力威化餅$36.9，現在$70三件！

按圖看特價飲品、咖啡等：

按圖看特價薯片、朱古力、餅乾等小吃：

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其實，除了主攻的超級市場外，其他部門也同樣進行各種優惠，由衫褲鞋襪至護膚化妝品，由家居用品到傢俬精品，統統有得減。

日期：即日至11月4日

地點：全線AEON Stores