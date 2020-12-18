【AEON】Mono Mono新店過百款減價　多功能廚具、收納品、食品

AEON超市及旗下的家品、食品品牌，一向都有很多價廉物美的日本貨。其中一條副線「ものものMono Mono」品味生活專門店兩年前於銅鑼灣開幕，而分店明日（12月19日）亦於香港仔開業！新店匯集3個自家品牌，有齊各種日用品、生活雜貨、食品等等，理解到今年經濟環境受疫情影響，TopValu的100款貼有「降價宣言」的貨品都會以抗疫價發售。記者精選了部分抵買及實用商品，以下將逐一介紹。 攝影：鄧穎琪

ものものMono Mono香港仔店佔地接近5千呎，按品牌劃分為三個區域——TopValu、HÓME CÓORDY、Living PLAZA，所售貨品有不少日本貨，而且通通性價比高，大部分都是$100以下，其中過半商品價格介乎於$10至$30之間，主攻家庭客源。今年受疫情影響，香港人生活習慣都有所改變，逗留在家的時間比之前長，所以ものものMono Mono都引入更多收納用品、多功能煮食廚具的生活用品。

TopValu率先推出「降價宣言」貨品

今年經濟不景，大家慳得就慳，本身產品售價已經不高的TopValu，更在香港仔店首推「降價宣言」支援香港人。何謂「降價宣言」？就是透過大手入貨，將其中100種TopValu食品和日用品降價，包括：零食、飲料和衛生用品等。

TopValu區，主要都是發售自家品牌的商品。

只要見到這個「降價宣言」牌，即代表比原價再降價，特別抵買。

請按下圖睇TopValu的推介及減價貨品：

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HÓME CÓORDY家居用品 多色碗碟萬用密實盒

HÓME CÓORDY主攻家品，不論是睡房、浴室、廚房用品都有。詢問過職員，原來品牌最受歡迎有兩個系列，一是色彩繽紛的陶瓷廚具，二是密實盒系列！這類食物盒雖然是塑膠，但可放入微波爐加熱，耐熱度為攝氏140度。在日本AEON已售出900萬個，香港都售出逾10萬個，究竟有何吸引？此外，HÓME CÓORDY也引進了一些多功能廚具，希望大家留家煮飯時更便利。

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Living PLAZA包羅萬有 廚房用品平價實用

簡稱「12蚊店」的Living PLAZA，產品種類多，又夠平。香港仔店就有廚房料理用具、食品、收納用品、節日用品和迪士尼商品。不過記者就覺得它跟其他12蚊店分別不大，因為別區的Living PLAZA都算是應有盡有。

如果你想了解更多Living PLAZA的抵買推介，可參考以下文章：

【AEON$12店】65款熱賣好用廚房用品 小物廚具烘焙用品一應俱全

請按下圖睇ものものMono Mono的Living PLAZA環境：

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來自日本AEON的採購部總經理兼執行董事久永晉也先生（左），介紹ものものMono Mono香港仔店的新產品。