【AEON$12店】65款熱賣好用廚房用品　小物廚具烘焙用品一應俱全

$12店（AEON Living Plaza）無人不知，它是一間售賣生活小物的日式雜貨店，基本上不少生活的物品如百潔布、杯碟、洗衣用品都可找到，日本更時不時有節目介紹100円的好物推介。記者今次搜集了65款$12店好用廚房小物，而且大部分都只售$12，某些貨品更是日本製，可謂價廉物美！ 攝影：余曉彤

不論在早上、下午或是晚上，$12店（AEON Living Plaza）大多時間都是人山人海，看來大家都無法抗拒$12的威力。$12店的原身其實是來至一間日本零售公司大創產業（Daiso），來到香港後則於AEON Living Plaza分店出售。記者今次到尖沙咀的分店，發現廚房用品擺滿了7-8個貨架，種類繁多，基本的廚房用品都可一一找到。

由於每間分店的貨品存貨不一，因此未必每間分店有齊以下的貨品。

按圖看41款$12店好用的廚房小物：

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別以為只有廚房小物出售，$12店亦有不同的廚具出售。雖然價錢並不是$12，但大多都是經濟實惠，對於一人家庭或少下廚的家庭來說也是不錯的選擇，因為價錢便宜，即使是放著不用也不會感到太可惜！

按圖看13款$12店好用廚具：

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除了廚房用品外，在$12店亦有不少烘焙用品可供選擇。雖然用品不夠烘焙店的齊全，但基本的用具都可以找到，對於新手來說是一個平價入手，買到心頭好的好地方。

$12店可算是平價入手烘焙工具的好地方，基本的烘焙工具都有。

按圖看12款$12店好用廚房小物 - 烘焙用品篇：