【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯瀑布鮮奶麻糬　3種材料製出煙韌滑溜感

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-23 21:06

麻糬是一種很受歡迎的甜點，它有不同形態，有的會比較煙韌、像糯米糍；有的則是軟趴趴的，像液態一般。台北淡水的「麻吉奶奶」，其鮮奶麻糬非常有名，用台灣人的用語說，那冰涼的麻糬非常「軟Q」，而且毫不黐牙。現在我們無法飛去台灣，但梁祖堯卻在節目上示範「瀑布麻糬」的做法，只需3種材料，冷食或熱食皆可。

ViuTV的《晚吹空肚講宵夜》節目長做長有，早前一集以「打風」為題，主持之一的梁祖堯就示範了一種適合打風時自製的簡易小吃，就是被他稱為「瀑布麻糬」的鮮奶麻糬。之所以推薦這種食物，是因為它只需3種材料，而且所用的材料皆是保質期長又不用冷藏的東西，可以隨時貯存在家中的櫃，不用橫風橫雨時還撲出去買食材！坊間有些麻糬的食譜又要蒸又要叮，但梁祖堯這個食譜就極方便，簡易兩步已完成。

梁祖堯的麻糬食譜非常簡單，只需3種材料，並且2步可完成。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

請按下圖睇瀑布麻糬的所需材料和製作步驟：

+ 9 + 9 + 9

如果你喜歡這類煙煙韌韌的小食，以下還有兩個類似的食譜，分別是牛奶麻糬和麻糍，有興趣的話也可參考一下。

【甜品食譜】牛奶麻糬簡單易做 煙韌軟糯沾花生粉一流！

【懷舊小食食譜】童年美食麻糍糖不甩 剪剪撈撈花生粉好味又煙韌