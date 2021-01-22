晚吹空肚講宵夜｜梁祖堯微波爐冰火抺茶蛋糕　冷熱交融僅4種材料

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-01-22 19:39

帶飯是很多上班族每天都做的事，但在公司煮食，大家又試過嗎？早前一集以「辦公室放飯」為主題的《晚吹空肚講宵夜》中，梁祖堯就做了一道放飯時都做到的甜品——冰火蛋糕，只需4種材料，1個微波爐，即可做出又冷又熱的蛋糕！

微波爐食譜是不少懶人的恩物，免開火，又快捷。辦公室裡的微波爐，原來不止可以加熱你的飯盒，還能整蛋糕。由梁祖堯、陳俞希與蔡瀚億（BabyJohn）主持的ViuTV節目《晚吹空肚講宵夜》中，梁祖堯就介紹了一種微波爐蛋糕，有了它，下次幫同事慶祝生日不必再買蛋糕，又或者，它將會成為OT時的Comfort food。

冰火抹茶蛋糕。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

這個微波爐蛋糕，最大特點是「冰火」！由於4種原材料中的主角是抹茶味雪糕，因此這個蛋糕吃起來會又冷又熱，相當驚喜。

請按下圖睇梁祖堯示範的辦公室冰火蛋糕材料和步驟：

+ 8 + 8 + 8

到試食時間，陳俞希有問及食譜分量，梁祖堯表示用了約1公升雪糕，自發粉跟它的比例是1:1，至於雞蛋則是3至4隻，抹茶粉隨心。試食時，梁祖堯與BabyJohn的反應很好笑，前者說蛋糕好冷，害他敏感牙齒發作；而後者則說蛋糕很燙嘴，大概這就是冰火蛋糕的特別之處。由於抹茶雪糕本身已有甜味，因此製作蛋糕時已無需另外加糖。

梁祖堯與BabyJohn試食冰火蛋糕的樣子，也蠻搞笑。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

微波爐甜品，不論在家裡還是公司都一樣可做，如果大家都有興趣學更多微波爐食譜，以下還有一個10分鐘焦糖布甸，同樣只需4種材料可完成，就連大家平時最易失手的煮焦糖部分，都一樣可以靠微波爐代勞！

【焦糖布甸食譜】懶人必學微波爐焦糖燉蛋 免蒸免焗免開火！