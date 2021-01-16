【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯金沙牛油果食譜　邪惡組合似食炸生蠔？

牛油果是很多女生都喜愛的食物，而早前一集以「減肥」為主題的《晚吹空肚講宵夜》中，梁祖堯就做了一道牛油果料理，你以為是甚麼輕怡小食嗎？錯了，他要煮的是連減肥人士都一定會為它破戒的「金沙牛油果」！

「金沙」，又有「黃金」別稱，即是鹹蛋黃類的食品，近年有鹹蛋黃雞翼、魚皮、蝦等等，而這次梁祖堯在節目中就示範鹹蛋黃牛油果。另一主持BabyJohn聽到後「吓？」了一聲，梁祖堯就說，自己在媒體撰寫素食專欄，某次該專欄的攝影師介紹他食「金沙牛油果」，他初時都覺得有點奇怪，一吃下去即叫：「OMG！」因為這個組合原來非常配，他更曾在社交平台推薦，並寫道：「邪惡指數達至不歸路級的菜式」！

除了這道菜，他還預備了啤酒，因為金沙牛油果是很適合佐酒的小食。網民都紛紛表示這個小食極邪惡，但亦有人認為適合生酮飲食者享用。

梁祖堯起初曾質疑牛油果與鹹蛋黃這個食材組合，到頭來卻一試愛上。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

請按下圖睇梁祖堯示範的金沙牛油果材料和步驟：

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金沙牛油果。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

梁祖堯說，今次的分量是4至5個鹹蛋黃配3至4個牛油果，各位當然都可按實際人數和口味增減。到試食的時候，BabyJohn大讚原來這兩種食材很夾，梁祖堯亦表示，它的口感Creamy，有炸生蠔的感覺。其後三人更認為，除了直接食之後，也可夾麵包或多士，邊食邊飲啤酒，夠晒歎！

三位主持人認為炸牛油果蘸鹹蛋黃醬後非常惹味，吃起來亦頗似炸蠔。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

如果你喜歡吃脆卜卜的牛油果，除了參考上述的黃金牛油果做法外，還可以試試焗牛油果條，有外國人把它當薯條般沾醬食用。要注意的是，用作烘焗的牛油果不宜太熟，否則很容易變得溶爛。

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焗牛油果食譜

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