超市優惠｜百佳/惠康/Aeon/佳宝低過半價！$100送$20+優惠券連結

超市優惠｜百佳超市、惠康超市、Aeon、佳宝繼續推出優惠低過半價，惠康Aeon的「100周年限定特賣」長達一個月。即看以下精選減價清單，把握時間掃貨！



惠康超市｜推世界杯優惠低過半價 滿$150減$12

惠康推出「平到犯規」優惠，優惠期只限7月3至5日。其中扇貝肉$40/2包，原價$45包，低過半價！車厘子$35.8/磅，原價$69；金妹牌三文治火腿片$23.9/件，原價$34/件；冬菇雞肉水餃$12/包，原價$27.9；希臘乳酪$89/杯，原價$110。

+ 3

為迎接世界盃，還推出七月堅著數優惠，任選家庭/多件裝雪糕雪條2件或以上，即享9折。包括，Dreyer＇s家庭裝雪糕$90/3件，平均$30/件，原價$100/3件；阿波羅精選雪條$72/3盒，平均$24/盒，原價$80/3盒；Haagen-Dazs家庭裝雪糕$90/2件，平均$45/件，原價$50/件；明治/樂天水果味/樂飛利/阿奇儂雪條雪條$68.4/2盒，平均$34.2/盒，原價$38/盒。活動從7月3日至9日止。

+ 1

除了雪糕，還有堅果，買2件或以上果仁/花生，一樣即享9折！其中，紳士牌花生$53.9/2件，平均$27/件，原價$29.9/件；Meadows果仁（300至400克）$99/2件，平均$49.5/件，原價55/件。活動從7月3日至9日止。

香港開心購物節，惠康亦推出消費滿$150減$12、滿$250減$25的優惠券，只需在超市出示優惠碼即可用，8月31日前有效。

只需透過《香港01》手機應用程式，便可一鍵領取優惠。超過350款著數優惠券，即領即用！

百佳超市｜買滿$100送$20 換1筒藍莓

百佳超市推出限時佳搶，只限7月3日至5日，集合多款人氣產品同日常必備。包括，新西蘭奇異果$45.6/6個，平均$7.6/個，原價$10.7/個；明治特濃牛奶（946毫升）46/2盒，平均$23/盒，原價$28/盒；金寶濃縮湯/意粉醬（290z至312克）$40/4罐，平均$10/罐，原價$17/件。車厘子$39/磅，急凍三文魚扒(2塊裝) $38/包，泰國頂級香米（5公斤裝） $79.9/袋。

+ 4

PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。店取服務新升級「落佳拎」，首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



百佳超市推出限時佳搶，只限7月3日至5日，集合多款人氣產品同日常必備。

此外，還有百加樂，換購優惠，只要買滿$100，加$10即可換購3包樂事薯片（28.3克）/多樂脆粟米片（31.8克），總值$21；加$12即可換購1筒價值$16的藍莓（150克） ；加$20即可換購1排（6包裝）價值$33的道地生豆乳/五黑生豆乳（250毫升）。優惠其從7月3日至9日止。

只要買滿$100，即可享受換購優惠。

飲料方面，可口可樂/玉泉/雪碧/芬達汽水（330毫升，8罐裝）只需$56/2排，買滿2排，即送價值$56.9的贈品，包括，價值$17/6包的淳。茶舍無糖茶飲品（250毫升）；價值$22.9/包的金象牌茉莉香米（1公斤裝）以及價值$17/罐的火腿豬肉（198克）。優惠從7月3日至9日止。

飲料方面，買滿2排可樂或雪碧，即送價值$56.9的贈品。

佳宝超市｜周周佳驚喜 茉莉香米$70/包

佳宝推出「週週佳驚喜」優惠互動，涵蓋米飯、糧油醬料到飲品，優惠期從7月3日至9日止。頂級茉莉香米$140/2包，平均$70/包，原價$83.9/包；花生油（5升/5.5升）$138/支，原價$152/支；李錦記蠔油$26.9/2支，平均$13.5/支，原價$16.9/支。

佳宝推出「週週佳驚喜」優惠互動，涵蓋米飯、糧油醬料到飲品，優惠期從7月3日至9日止。

Aeon超市｜100周年限定特賣 優惠持續成個月

Aeon超市推出「AEON 100周年限定特賣 」，7月份的驚喜優惠由3日至31日。包括，泰國去骨雞扒（500克）$89/3件，原價$39.9/1件，Tefal靈巧易潔鍋（32厘米）$199，原價$439。

Aeon超市由7月3日至7月15日舉行「日本食品節」，其中日本豚肉眼火鍋片（200克）$45/包，原價$49/包；日本帶殼刺身蠔$79/包，原價$109/包；日本鳥取西瓜$239/個 ，$125/半個，$65/1/4個；MONTEUR泡芙（3件裝/6件裝），$9.9/包，原價$11.9/包。