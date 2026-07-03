番茄功效｜加1物茄紅素增3倍抗發炎4周見效！最佳3配搭防前列腺癌

抗炎飲食｜番茄功效｜番茄富含蛋白質、維他命C、茄紅素、鉀等營養成分。其中最亮眼的是茄紅素，有抗氧化、護心血管等功效。但每100克才含3毫克的茄紅素，不過只要搭配1物打成果汁，茄紅素即增2.5倍。



有些人吃了番茄皮會有皮疹等敏感反應。（pexels＠wdnet）

抗炎飲食｜番茄+大豆榨汁 茄紅素增2.5倍

台灣食安專家韋恩在Facebook專「韋恩的食農生活」引述發表在《Molecular Nutrition & Food Research》研究指出，只要將番茄和大豆榨成汁飲即可抗發炎。該研究找了12位肥胖的成年人，讓他們連續4周，每日飲2杯（354毫升）番茄大豆汁。結果顯示，他們體內發炎細胞激素（IL-5、IL-12p70、GM-CSF）及肥胖相關的發炎指標（TNF-α）都有明顯降低，意味著可抗慢性發炎。血液檢查亦顯示茄紅素濃度增加了約2.5倍，且尿液中的大豆異黃酮代謝物也有所增加，證實了是這2種成分在發揮作用。

該研究找了12位肥胖的成年人，讓他們連續4周，每日飲2杯（354毫升）番茄大豆汁。（AI生成圖片）

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抗炎飲食｜專家拆解關鍵原因

韋恩解釋，茄紅素抗氧化能力強，可對抗因紫外線、壓力等因素產生的自由基，保護細胞，對抗發炎。而大豆異黃酮的結構與女性荷爾蒙雌激素相似，有助調節內分泌，抗發炎。

至於日常怎吃？韋恩表示，大豆異黃酮可以從無糖豆漿、豆腐中獲取；茄紅素可以由西瓜、木瓜、紅心芭樂中獲取。另外，除了番茄炒蛋，不妨試試番茄的其他搭配，效果更佳。

番茄與橄欖油一起煮茄紅素濃度可增加40%，有助抗炎、降低得心血管疾病的風險。（Pixabay）

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番茄最佳3搭配

1. 番茄+橄欖油 茄紅素增40%

茄紅素屬於脂溶性營養素，一項發表於《亞太臨床營養學雜誌》的研究表示，番茄與橄欖油一起煮茄紅素濃度可增加40%。有助抗炎、降低得心血管疾病的風險。

2. 番茄+牛肉 提鐵質吸收率

牛肉富含優質蛋白質與鐵質，搭配富含維他命C、茄紅素的番茄，能大幅提高人體對體質的吸收。鐵質可預防貧血、維持好氣色、幫助兒童發育。

3. 番茄+西蘭花 預防前列腺癌

發表於《癌症研究》的研究指出，番茄同西蘭花一起吃，可令前列腺癌腫瘤重量減少52%，有助預防癌症。

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台灣食安專家韋恩（韋恩的食農生活@Facebook）

韋恩，畢業於台灣大學農業化學系（現今改名為生物科技系），是食品與消費業界的資深專家，亦是《自由評論網》、《元氣網》、《太報》、《媽媽經》及《早安健康》等各大媒體專欄作家。

