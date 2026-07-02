郭羨妮凍齡5招1飲品3個月瘦28公斤　14歲女兒照曝光網民撐選港姐

郭羨妮凍齡秘訣｜近日，郭羨妮在Instagram曬出14歲女兒朱家愛（Kylie）的抱貓照片。相中的Kylie擁有瓜子臉和清秀的五官，少女感滿滿完美繼承了郭羨妮的優良基因。不少網民大讚她星味十足，力撐她報名港姐原地出道。回顧當年，郭羨妮便是1999年的香港小姐冠軍，如今51歲的她保養得宜、肌膚嫩滑。



凍齡秘訣｜背負「第三者」之名到幸福人母

郭羨妮是中英混血，1999年奪得香港小姐冠軍，與李嘉欣、朱玲玲並稱為「最美港姐」。入行以來，她曾憑《尋秦記》、《洛神》、《古靈精探》等經典劇集，成為無綫電視花旦。可惜情路並非一帆風順，從拍攝《牛郎織女》時，她與溫兆倫假戲真做，卻無疾而終，再到被傳介入陶大宇與太太黃寶慧的婚姻，背負「第三者」的惡名，一度令她抑鬱。直到拍攝《宮鎖心玉》時認識了武術導演朱少傑。兩人拍拖僅大半年便閃婚，婚後育有一女（Kylie）。郭羨妮曾坦言是丈夫的陪伴，才令她走出陰影。如今她狀態大好，到底有什麼凍齡秘訣？

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郭羨妮凍齡5秘訣

1. 低鹽低油少吃辛辣食物 減面部浮腫

郭羨妮參加宣傳活動時被問到保養秘訣時便表示，自己極其注意飲食，喜歡低鹽、低油、低糖的健康食物，並且會少吃熱氣、辛辣的食物。辛辣、熱氣（如煎炸、烘烤）的食物極易引發身體發炎，少吃有助維持肌膚細緻、減少面部浮腫。

郭羨妮參加宣傳活動時被問到保養秘訣時便表示，自己喜歡低鹽、低油、低糖的健康食物，會少吃熱氣、辛辣的食物。（IG@sonijakk）

2. 飲蔬菜汁 抗氧化延緩衰老

郭羨妮在懷孕期間，體重一度從49公斤飆升至77公斤。產後為了恢復身材，她便開始飲蔬菜汁減肥，花了三個月便瘦下來了。許多蔬菜（如芹菜、菠菜等）都含有豐富的鉀、維他命C\A，可抗氧化，延緩衰老，促進新陳代謝。

郭羨妮在懷孕期間，體重一度從49公斤飆升至77公斤，她便開始飲蔬菜汁減肥，花了三個月便瘦下來了。（IG@sonijakk）

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3. 戒碳水化合物 快速燃脂

除了飲蔬菜汁，郭羨妮另一方法便是不吃碳水（如米飯、麵包等）。戒碳水能快速排出體內水份、燃燒脂肪，消水腫，以及能避免血糖波動。但若長期如此，會導致肌肉流失、疲倦、專注力下降、易怒，甚至掉髮和月經不調，不建議模仿。

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4. 日飲8杯水 助燃脂排毒

郭羨妮曾直言，入行時覺得自己很肥，連靚衫都不敢穿。之後便決定要減腰、手臂和大腿的肉，並堅持每日喝8杯水。人體70%都是由水組成的，多飲水是成本最低的凍齡與減肥秘訣。水可以加速身體排毒，燃脂，讓肌膚水嫩有彈性，減少細紋產生。

第1杯水：早上起床

第2杯水：早上9點

第3杯水：中午11點半

第4杯水：下午1點

第5杯水：下午3點半

第6杯水：下午5點半

第7杯水：晚上7點

第8杯水：晚上9點



郭羨妮喜歡親近大自然，曾在Instagram發文分享，如果是內心真正的快樂，皮膚自然會發光。（IG@sonijakk）

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5. 親近大自然 減壓減焦慮

常在城市生活易焦慮、神經緊繃，而自然環境可以降低壓力荷爾蒙，令人心情愉悅。郭羨妮喜歡親近大自然，曾在Instagram發文分享，如果是內心真正的快樂，皮膚自然會發光。

參考資料：FashionGuide