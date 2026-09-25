楊桃功效禁忌｜護心降血糖挑選3招日限多少？1類人吃太多恐腎衰竭

楊桃（英文：Starfruit／Carambola）是秋天的水果，也是中秋必備的應節食品之一，每年9至10月是它最當造的時間，這種「星星」水果雖可生津止渴、護心降血糖，但食用時還有需要注意的地方，吃錯可能影響健康！挑選靚楊桃你又懂得嗎？



楊桃又名星之果（istockphoto）

楊桃功效｜楊桃又名「星之果」 抗氧化降血糖、膽固醇

楊桃又稱陽桃、洋桃、五斂子，由於果實外型有五條凸起的縱稜，橫切面就如同星星似的，因此英文又稱為星之果star fruit。它是水分很多的水果，根據《本草綱目》記載：楊桃「果，主風熱，生津，止渴。」傳統藥用，更具有下氣和中、清熱止渴、生津消煩、利尿、解毒、醒酒、助消化等功效。

楊桃又名星之果（istockphoto）

台灣的李婉萍營養師亦曾在個人網站上分享，楊桃具豐富的營養素和鉀、鎂、鋅等礦物質，具護心功效，又因它含有類黃酮、原花青素、維生素C、β-胡蘿蔔素、單寧和沒食子酸（即五倍子酸或棓酸）等抗氧化成分的緣故，被認為能有效清除活性氧和其他自由基。一些體外與動物研究中則發現，從楊桃提取而來的物質具備了降血糖、降膽固醇、抗發炎、抗腫瘤與增強免疫等潛在健康效益。

楊桃禁忌｜具獨特神經毒素 1類人忌吃

楊桃具獨特神經毒素（istockphoto）

雖然楊桃營養豐富，但同時它含有高量的草酸和一種獨特的神經毒素Caramboxin，腎功能不全或腎有受損的人要忌用！根據食安中心的資料，巴西、台灣、香港和中國內地均曾發生慢性腎衰竭病人因進食楊桃而中毒的個案。

營養師李婉萍提醒，過去曾有腎臟病患者吃了楊桃後，出現各種症狀：

打嗝

血尿

肢體麻木

狂躁不安

意識不清

嚴重可致命



即使腎功能正常的人，仍不宜過度攝取楊桃。若在空腹或脫水狀態下短時間食用大量楊桃（如超過4顆或飲用純汁），可能誘發急性草酸腎病變、腎衰竭。

楊桃禁忌｜1日可吃2個楊桃

腎病患者應避免進食楊桃（istockphoto）

營養師補充，按台灣衛生福利部每人每日2份水果的建議來看，一粒常見大小的楊桃去除芯籽及硬邊後，可食用之分量約250公克，即屬於一份水果，故正常人1日是可以吃2個楊桃。

揀楊桃技巧｜營養師3招選出靚楊桃

揀楊桃技巧【1】觀察形狀外觀

靚楊桃外皮完整平滑，無撞傷、裂口和病蟲害。且每一個五角稜邊大小均勻，同時果瓣飽滿肥厚者為佳。

揀楊桃技巧【2】重量

拿在手上掂一掂，帶有重量感表示比較厚實多汁。

揀楊桃技巧【3】顏色

楊桃未成熟時呈深綠色，成熟時則會轉為帶有光澤的黃色。因此宜選果稜邊緣略帶透明光澤感，果色橙黃但邊緣淡綠的，熟度較為適中。

資料來源：李婉萍營養師個人網站/食安中心