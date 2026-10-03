檸檬雞翼食譜｜做法簡易10分鐘完成、梁祖堯入味快熟8大實用貼士

梁祖堯在《今晚趁熱食》節目，教大家用3種材料完成滋味菜式。他示範了從小食到大的家常菜——檸檬雞翼，還教觀眾煮急凍雞翼前，如何輕鬆辟走雪味，又可以省時快熟，相當實用。



3種材料煮好檸檬雞翼

雞翼是百吃不厭的菜式，配搭煮法都很多，而梁祖堯在ViuTV《今晚趁熱食》的其中一個環節，主力介紹只需3種食材、10分鐘完成的簡易食譜，早前一集就示範了檸檬雞翼製法。女主持王頌茵（Kathy仔）表示自己只吃過西檸雞，但就未食過檸檬雞翼，但梁祖堯就說，自己從小食到大，外婆常做這道菜給他。

請按下圖睇梁祖堯煮檸檬雞翼的材料、步驟和8大貼士：

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檸檬雞翼做法8大貼士

貼士1)用流動清水解凍

將雞翼放進一隻大碗解凍，其間以流動清水沖洗，不必開太大水，水柱約如筷子般的粗度就夠。每當裝滿一碗水，就倒掉，然後繼續沖。只要重複換水，過程中雪藏味都會隨水流走。當雞翼變軟身，即可瀝乾水分，準備醃肉。

貼士2)在雞翼輕輕切兩刀

10分鐘要煮完雞翼其實不容易，為了省時，他醃肉前會在雞翼輕輕切兩刀。他說：「在裡面𠝹兩刀，基本上雞翼就會很快熟，因為它的肉已全部外露。

貼士3)留黃色檸檬皮

檸檬皮很香，值得保留，但要注意只取黃色表皮，白色的部分會帶苦，宜避開。

貼士4)手留檸檬核

榨汁時可用手盛著，接住檸檬核。

貼士5)煎雞翼先放沒有切口的一邊向下

可以起鑊煎雞翼。沒有切口的一邊向下，會較易煎出焦香脆皮效果。梁祖堯解釋：「為何永遠煎魚、牛扒，都會先煎較漂亮的一面呢？因為一開始的鑊最熱，待會鑊的溫度下跌，就未必煎到理想效果，所以要先煎見人的一面。」

貼士6)用鑊鏟「篤」檸檬

煮雞翼其間可以用鑊鏟「篤」檸檬，使它的味道更突出。

貼士7)片糖建議磨成粉狀

片糖大塊很難溶化，因此建議磨成粉狀，會較易溶，此外亦需加些水。

貼士8)片糖份量

以煎20隻雞翼為例，約需1條片糖。

檸檬片糖汁佐飯一流

到試食時間，梁祖堯直言食這款雞翼，他可以佐4碗白飯！而Kathy仔都同意，檸檬片糖汁佐飯一流，不會太酸，又滲出了淡淡甜味，驚歎梁祖堯能用10分鐘煮好雞翼好快手。

王頌茵第一次食檸檬雞翼，大讚酸酸甜甜很適合佐飯。（ViuTV《今晚趁熱食》節目截圖）

有別於平時煮餸，梁祖堯沒有用砂糖，而是用片糖去煮雞翼。他指上一代常用片糖做菜，但這一代卻多用砂糖。其實砂糖是精製糖，是先經過甘蔗精製，再用化學物將之漂白，才得出潔白的顏色。而片糖則是先以蔗汁煮沸成濃縮的蔗糖漿，再冷卻成塊狀。

今次學懂了梁祖堯的檸檬片糖雞翼做法，其實《香港01》亦曾做過類似的雞翼，不過就用上冰糖，大家都可以參考一下，看看能否吃得出兩者分別。

檸檬雞翼食譜做法

【雞翼食譜】檸檬冰糖雞翼沾滿醬汁 酸甜開胃最啱初夏享用

檸檬冰糖雞翼食譜

資料來源：《今晚趁熱食》