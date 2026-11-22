生炒糯米飯做法，經常與不健康、肥膩等形容詞掛鉤，不過陳倩揚將糯米飯「洗底」，加入一碗神秘材料，將高脂高卡糯米飯變成高纖版生炒糯米飯，更邀請了顧問營養師林思為講解糯米飯材料的營養及減脂方法。



高纖生炒糯米飯 粗纖米與糯米比例？

說到冬天暖胃飯，自然聯想到生炒糯米飯，看似油膩的糯米飯原來可以用少油炒成；乾貨海味也蘊含各種營養。陳倩揚早前聯同顧問營養師林思為在社交平台上即席示範生炒糯米飯，儘管烹煮需時，但眾人試食後紛紛表示軟糯可口，更要添飯。陳倩揚版本的糯米飯如此吸引，是因為她用粗纖米取締部分糯米，將卡路里大大減低同時提升纖維。粗纖米的組合可以自己搭配，片段中她用了紅米、糙米、扁豆、小米、三色藜麥集結成2杯，與糯米1：1的分量，炒成這個高纖版的生炒糯米飯。

陳倩揚聯同顧問營養師林思為在社交平台上示範高纖版生炒糯米飯。

為了增添口感，陳倩揚在糯米飯表面加上了果仁。（圖片來源：seewaydietitian）

海味乾貨高鈣低脂 選擇加瘦臘腸更健康

在陳倩揚示範同時，營養師林思為在旁講解材料的營養及如何食得得健康，以臘腸為例，應選擇加瘦版，烹煮前建議先汆水處理以減少當中的油脂鹽分。

海味乾貨營養如下：

1. 蝦米、櫻花蝦：高鈣，補鈣食材

2. 乾瑤柱：低脂肪食材、卡路里不高

3. 冬菇：纖維高、有助抗癌、對腸胃好

4. 糯米：升糖指數比白飯高

5. 扁豆：高蛋白質、纖維、抗血壓

請按圖看陳倩揚生炒糯米飯高纖版食譜及步驟：

+ 15

陳倩揚【高纖版生炒糯米飯】食譜 材料 糯米2杯 、粗纖米1.5杯（紅米、糙米、扁豆、小米、三色藜麥）、臘腸2條、乾瑤柱1/2碗、蝦米1/2碗、蝦乾1/2碗、冬菇3-4隻、紅蔥頭2粒、蒜頭1-2瓣、芫茜適量、蔥適量 調味料 上湯2.5杯（浸冬菇／海味水、生抽少許、鹽少許、糖少許）、米酒少許 做法 1. 臘腸先汆水過油，切粒；乾瑤柱、蝦米、蝦乾、冬菇浸至軟身及切碎。 2. 紅米、糙米、小米、三色藜麥先浸1小時，隔水蒸至軟身。 3. 中火燒熱鍋，加入冬菇、蝦米、乾瑤柱、炒香及臘腸炒香，盛起。 4. 中火燒熱油鍋，加入糯米炒香並加入3湯匙上湯炒乾。當糯米炒至乾身便可加入上湯，不斷重複步驟，炒至糯米飯9成熟透。 5. 加入粗纖米炒勻，加入芫荽、蔥頭及臘味炒勻。 6. 倒入少許上湯，加蓋煮數分鐘至糯米飯完全熟透。 7. 開蓋，加入調味、餘下的臘味炒勻，即成。

資料來源：陳倩揚Facebook