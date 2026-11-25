天氣轉涼，喉嚨乾痕、半夜乾咳，很多人第一時間就會切兩個雪梨煲水飲。不過，你的咳嗽，你的體質真的可以受得起這碗雪梨水？秋冬空氣乾燥，氣管黏膜水分容易流失，誘發乾咳；但部分乾咳亦可能是由病毒感染、鼻水倒流或胃酸倒流引起。若這時胡亂飲用雪梨水，分分鐘愈飲愈咳。那麼想改善乾咳，有哪些湯水適合，又不怕弄巧反拙？



雪梨水止咳，小心愈飲愈咳。（iStock）

秋冬湯水｜雪梨性涼 非人人適合

雪梨性涼，確實能清熱生津，但並非人人適合。如果你平時容易胃脹、手腳冰冷，或者咳出來的是稀白痰，狂飲性質偏涼的雪梨水只會直接損傷脾胃陽氣。脾胃運化一旦受阻，體內生出更多痰濕，不但不能養生止咳，還會弄巧反拙。

秋冬湯水｜脾胃虛寒 忌飲雪梨水

雪梨水，一般適合「肺燥陰虛」人士（表現為乾咳無痰、口乾咽痛、大便乾結）。若屬「脾胃虛寒」（日常易胃脹、怕冷、大便溏薄）或「風寒咳嗽」（咳出大量稀白痰）體質，盲目飲用生冷或未經配搭溫性藥材的雪梨水，反而會損傷脾胃陽氣，令痰濕加重、愈飲愈咳。

3類咳嗽飲雪梨水 咳嗽症狀 飲雪梨水 肺燥陰虛 乾咳無痰、口乾咽痛、大便乾結 適宜 脾胃虛寒 日常易胃脹、怕冷、大便溏薄 不宜 ~損傷脾胃陽氣 ~令痰濕加重 ~愈飲愈咳 風寒咳嗽 咳出大量稀白痰 不宜

（Photo_AC）

秋冬湯水｜潤肺必避3大禁忌

禁忌一：寒咳多白痰 忌盲目飲寒涼湯

喉嚨痕就當熱氣？錯。如果你吹風後咳嗽加重、痰色白而稀薄，屬於風寒咳嗽。此時飲用雪梨水、羅漢果水或沙參玉竹湯，只會令寒氣困於肺部，拖長病程。

禁忌二：北杏未經徹底煲煮，隨時中氰化物毒

潤肺湯水常放「南北杏」，但香港食安中心（CFS）研究指出，未經烹煮的生北杏（苦杏仁）含有天然毒素「氰甙」（經人體咀嚼後水解為有毒的游離氰化氫）（平均每公斤330毫克），成人誤食少量生北杏已可引致急性中毒。不過，只要將北杏去皮、浸泡，並以沸水烹煮至少15分鐘，即可去除高達98%的游離氰化物。食安中心亦強烈提醒，即使徹底煮熟，北杏仍只宜少量食用。

成人誤食少量生北杏已可引致急性中毒。（網上圖片）

禁忌三：乾咳超過3星期 切勿只靠湯水硬撐

湯水只能輔助調理，絕非藥物。根據英國國民保健署（NHS）的咳嗽指引，一般由感冒引起的咳嗽會在3至4星期內自行痊癒。如果乾咳持續超過3星期仍無改善，甚至出現胸痛、呼吸困難、痰中帶血或體重無故下降，這可能是氣管敏感、胃酸倒流，甚至肺部病變的警號，必須立即求醫。

如果乾咳持續超過3星期仍無改善，甚至出現胸痛、呼吸困難、痰中帶血，必須立即求醫。（Photo_AC）

中醫推介5款秋冬潤肺湯水

根據香港醫院管理局「中醫動」的節氣養生指引，面對秋冬乾燥之氣，應選用滋陰、潤肺、養胃及生津的食材，例如銀耳（雪耳）、百合、杏仁、梨及蘋果。但必須按體質配搭，就能潤燥而不傷胃。

雪梨：性涼、味甘微酸，歸肺、胃經。

沙參、玉竹：性微寒、味甘，歸肺、胃經。

麥冬：性微寒、味甘微苦，歸心、肺、胃經。

雪耳：性平、味甘淡，歸肺、胃、腎經。

陳皮：性溫、味苦辛，歸肺、脾經（可中和雪梨的寒涼之性）。



秋冬潤肺湯水1：蘋果雪梨無花果陳皮湯 溫和潤燥全家適用

蘋果雪梨無花果陳皮湯（AI製圖）

食材：

蘋果2個

雪梨2個

無花果4粒

陳皮1角

南北杏15克

瘦肉300克

清水2,000毫升

做法：

1.瘦肉切件汆水備用；陳皮浸軟刮囊；南北杏徹底洗淨浸泡。

2.蘋果及雪梨洗淨去芯切塊（連皮煲更佳），無花果切半。

3.鍋中注入清水大火煲滾，放入所有材料，轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味即可。

功效與貼士：加入性溫的陳皮，正好中和雪梨的涼性，大大減低對脾胃的刺激。

秋冬潤肺湯水2：沙參玉竹麥冬瘦肉湯 針對聲嘶陰虛乾咳

（AI製圖）

食材：

北沙參15克

玉竹15克

麥冬15克

無花果3粒

瘦肉300克

做法：

1. 瘦肉汆水，其餘材料洗淨浸15分鐘。

2. 全部材料水滾落鍋，細火煲1.5小時。

功效：香港醫院管理局九龍中醫院聯網的中醫臨床資料指出，麥冬是「潤肺育陰」的常用藥材，專門針對乾咳無痰、聲嘶及口渴不解。

秋冬潤肺湯水3：雪耳百合南杏木瓜湯 滋陰養顏紓緩皮膚乾癢

雪耳百合南杏木瓜湯（AI製圖）

食材：

雪耳1朵

鮮百合1個（或乾百合20克）

南杏20克

熟木瓜1個

瘦肉250克

做法：

1. 雪耳浸發去蒂撕小塊，木瓜去皮去籽切塊，瘦肉汆水。

2. 把以上材料與南杏同煲1小時，最後15分鐘加入鮮百合滾熟。

功效：雪耳性平不寒涼，富含植物膠質，適合秋冬皮膚乾燥、大便乾結人士。

秋冬潤肺湯水4：羅漢果南北杏雪梨乾湯 清熱利咽捱夜必飲

羅漢果南北杏雪梨乾湯（AI製圖）

食材：

金羅漢果半個

雪梨乾30克

南北杏15克

陳皮1角

瘦肉300克

做法：

1. 羅漢果捏碎，所有材料洗淨。

2. 連同汆水瘦肉大火煲滾後轉細火煲1小時。

功效：適合經常捱夜、喉嚨乾痛、說話過多導致聲沙的上班族。

秋冬潤肺湯水5：淮山蓮子百合瘦肉湯 平補潤肺脾胃虛寒專屬

淮山蓮子百合瘦肉湯（AI製圖）

食材：

乾淮山30克

去芯蓮子20克

乾百合20克

生薑2片

瘦肉300克

做法：

1. 所有材料洗淨，瘦肉汆水。

2. 連同薑片同放入鍋，大火煲滾後轉細火煲1.5小時。

功效：完全避開寒涼水果，以健脾益氣的淮山配搭潤肺的百合，脾虛易腹瀉人士亦可安心飲用。