千色店周年慶｜廚具家電低至2折　電陶爐不用3百孖人牌鑊慳$3500!

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-04-26 21:26

母親節將至，除了請辛勞了365日的媽媽吃餐好外，子女們亦會準備一分大禮以表心意。適逢今年是千色Citistore 31周年，場內大量貨品特價出售，當中廚具小家電亦大減價更低至2折，不妨為媽媽選購一分實用又美觀的母親節禮物！

千色Citistore由即日至5月9日舉行為期18日的31周年慶大派對，不論生活用品、家電、美妝以至廚具都一一大減價！

千色Citistore由即日至5月9日舉行為期18日的31周年慶大派對，不論生活用品、家電、美妝以至廚具都一一大減價！雖然減價的產品沒有太多外國傳統名牌，但亦不乏近年興起主打小家電的日韓牌子如Origo、Recolte等，然而近來大熱的韓國廚具系列FIKA亦在減價之列，一套3件的易潔廚具以3折發售，由原價$4697減至$1499，加$10更可換購28CM煎鍋，CP值極高！

CP值高的廚具家電當然不只一款，記者精選了以下24件廚具小家電，不過需留意部分的優惠價只在將軍澳分店有售。

按圖看其他精選家電廚具：

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雖然千色Citistore沒有超市部門，但亦有日韓台等糧油雜貨、急凍食品出售，以下精選數款必買減價食品！

按圖看精選調味料、罐頭、零食：

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千色Citistore 31週年慶大派對日期：即日至2021年5月9日

地點：千色Citistore各分店