一田購物優惠日2021｜精選半價以下廚具食品　名牌煎鍋$100有找！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-04-23 18:31

「一田購物優惠日2021」於5月27日正式展開，但eShop已開始搶閘開賣，是次網店優惠日延長至12天，超過1500件產品更以1折起發售！由於網店產品眾多令人眼花繚亂，記者精選了半價以下的廚具、零食、飲料、家品等，好讓各位買家及早準備！

今次的「一田購物優惠日2021」跟以往一樣網店率先開賣，其後才到實體店推出大量減價貨品，是次網店的折扣已經非常低價，如用指定信用卡，部份產品更會折上折優惠。記者先進行了一輪格價，精選出接近百款半價以下的產品，部分名牌廚具、套裝亦低至1折，超市部門亦一樣進行勁減！

網店於不同日子會推出「每日限定精選」，而在4月26日（星期一）及4月28日（星期三）有幾款廚具家電都以低價發售。

26/4、28/4必搶家電廚具（早上10時開售）

按圖看4月26日及4月28日的限定減價貨品：

廚房用品、家電

鍋具、爐具或其他電子廚具

每次一到百貨公司大減價，最讓人期待的定必是廚房用品，因鍋具家電是減價減得最多的一類，能夠以優惠價購入名牌鍋具，教人如何不高興！

按圖看減價鍋具廚具：

+ 19 + 19 + 19

刀具/砧板

廚具重要，刀和砧板亦同樣重要，雖說是次減價的牌子及數量不多，但仍發現1折的刀具，如是看中的話，別錯失入手機會。

按圖看減價的刀具/砧板：

+ 2 + 2 + 2

超市

急凍食品、糧油及調味料

若然對廚具沒有興趣，那麼美食呢？超市的減幅沒有廚具那麼大，但仍有不少食品是以5至7折發售，如烏冬、油、罐頭等等日常用品。

按圖看減價的急凍食品、糧油和調味料：

+ 19 + 19 + 19

零食、飲料或其他食品

按圖看減價的零食、飲料與其他食品：

+ 9 + 9 + 9