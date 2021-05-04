母親節禮物｜SOGO千色店AEON...母親節精選名牌廚具家電低至2折！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-04 19:41

母親節（5月9日）快到！若然你仍未揀好送給媽媽的母親節禮物？不妨看看以下優惠合集，集合了各大百貨公司的精選優惠如SOGO（崇光百貨）、千色店等，近過百件廚具、小家電、湯包以優惠價發售，當中更不泛多款名牌廚具，總有一件合媽媽心意！

4-5月是各大百貨公司進行大優惠的季節，減價產品眾多令人眼花繚亂，記者就以「母親節送禮」為主題，在當中精選廚具、電器等禮品。

豐澤電器母親節優惠

豐澤劃分了12類別過百件電器家電以母親節優惠價發售，不過留意部分只有易賞錢會員、或指定信用卡才適用。記者事先已將「大廚媽媽」的禮品挑選出來，為免大家無從入手。

按圖看精選豐澤電器母親節優惠：

+ 2 + 2 + 2

Happy Mother's day 豐澤網店母親節優惠 日期：即日至2021年5月9日 網址：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/mothers-day

AEON母親節優惠

適逢母親節，AEON亦舉行「母親節獻禮」活動近百款家居電器、廚具均有減價，不過減價幅度未必有其他百貨公司大，但仍有不少商品適合送給媽媽，如Pacific洗碗碟機，由原價$3580減至$1590，讓媽媽有個洗碗好幫手。

Pacific 洗碗碟機 $1590（原價$3580）（網上圖片）

按圖看精選AEON母親節優惠：

+ 6 + 6 + 6

AEON母親節優惠 日期：即日至2021年5月9日 地址：各AEON分店（ 優惠於部分分店或不適用）

SOGO感謝祭2021優惠

SOGO（崇光百貨）正舉行自家盛事「SOGO Thankful Week」，網店早前已開始優先預購各式各樣商品，廚房用品、家電、湯包等更低至23折！不過需留意網店優惠只到5月6日，倘若想於Thankful Week內為媽媽送上心頭好便要留意日子！

SOGO感謝祭不用再排隊人逼人了，網上購物同樣享有優惠。（資料圖片）

按圖看SOGO Thankful Week精選鍋具、刀具等廚房用品：

+ 26 + 26 + 26

按圖看SOGO Thankful Week精選海味乾貨、湯包等：

+ 13 + 13 + 13

SOGO Thankful Week 2021 網店優先預購：即日至5月6日 網站：https://estore.sogo.com.hk

千色Citistore 31周年慶大派對

千色Citistore由即日至5月9日舉行的31周年慶大派對，生活用品、家電以至廚具都大減價！千色Citistore的減價牌子與別家的有少許不同，主打日韓小家電，如近來大熱的韓國廚具系列FIKA一套3件的易潔廚具以3折發售；傳統名牌孖人牌鑊亦慳$3500，由原價$4399減至$899。

千色Citistore由即日至5月9日舉行為期18日的31周年慶大派對，不論生活用品、家電、美妝以至廚具都一一大減價！

按圖看千色Citistore31周年慶大派對精選家電廚具：

+ 20 + 20 + 20