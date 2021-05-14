入門手沖咖啡壺推介　百年日牌性價比高　附12款不含毒素咖啡名單

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-14 17:00

想品嚐到咖啡本身的味道和香氣的話，用手沖的方法就最好不過。而且，普遍手沖咖啡的用具價格都比一台咖啡機便宜，適合入門新手及作家用也非常不錯，因此近年流行一股手沖潮，讓人能夠簡單輕鬆地嘆到咖啡多姿多彩的變化。

手沖咖啡更能品嚐到咖啡本身純粹的味道和香氣，亦能透過溫度的變化，細味不同的味道，非常適合對咖啡有追求的人。（ig@hario_japan）

坊間咖啡店售賣一杯手沖咖啡，普遍也要$60以上，價錢比手調咖啡貴。因為手沖咖啡更能品嚐到咖啡本身純粹的味道和香氣，亦能透過溫度的變化，細味不同的味道，非常適合對咖啡有追求的人。咖啡迷定必想擁有一套手沖咖啡用具，但市面上有很多不同的品牌選擇，究竟哪一款好？現即嚴選3大人氣手沖品牌，價錢貼地，新手必入！

推介1：100年日本老牌HARIO 信心保證

日本百年老牌HARIO於1921年創立，咖啡用具精緻得來大眾化，產品質量有保證，吸納一眾咖啡迷。推出的產品多元化，包括：咖啡濾杯、虹吸式咖啡壺，以及一些玻璃用具。尤其是世界知名的V60咖啡濾杯更獲得2007年日本Good Design大賞，V型圓錐狀，讓咖啡粉層更深，熱水與咖啡粉結合時間較長，更能深層萃取。

推介2：日本Kalita 經典設計 帶出咖啡迷人風味

創於1958年的Kalita，是日本極具知名度的專業咖啡用具品牌，推出不少經典又獨特的設計，深得咖啡迷喜愛。品牌運用陶瓷、銅及不鏽鋼製作出許多優良的咖啡器材，產品外賣美觀耐看，質量亦非常高。其經典之最莫過於是102扇形陶瓷濾杯，扇型設計使咖啡粉與水結合的時間較長，令咖啡充分萃取，梯形結構更能沖煮出厚實滑順的口感，配上三孔設計減緩萃取速度，喜歡香醇厚實的口感就最好不過。

推介3：美國Brewista 時尚設計 控溫功能非常出色

手沖咖啡除了濾杯及咖啡壺之外，一個好的手沖壺也非常重要。細嘴長頸的壺嘴，能更易控制水流速度、流量及方向。知名品牌Brewista於2016年引進美國，最為人熟悉的是其不銹鋼電水壺，不但有長頸細嘴設計，而且配合天鵝翹尾把手，操作舒適，但更重要的是其使用英國進口Strix溫控系統，控溫功能非常出色，能保持完美水溫。

不過以手沖壺而言，Brewista售約$1,000以上，價錢則較貴，新手入門可以選擇性價比較高的HARIO或Kalita，同樣「睇得又用得」！

▼▼▼按下圖看Kalita x Tsubame 鏽鋼手冲壺▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/14）

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