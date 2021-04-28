咖啡檢測｜特濃咖啡最易含毒素？12款安全無毒咖啡M記COVA仲有...

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-28 12:59

咖啡有機會含有類雌激素或急性毒素，水中銀（國際）生物科技有限公司旗下的小魚親測平台早前對市面上37款連鎖咖啡店及餐廳的咖啡進行安全檢測，當中有12款完全通過毒理測試，意即未發現含類雌激素或可致癌的急性毒素，獲評為品質卓越，取「綠魚」標籤，屬於安全無毒的產品。

（Nathan Dumlao/Unsplash）

本地生物科技有限公司水中銀曾檢測本港各間連鎖咖啡店及餐廳共37杯咖啡，包括12款Cappuccino 泡沫咖啡、13款 Americano 美式咖啡及12款 Espresso 特濃咖啡，網羅Starbucks、Pacific Coffee、McCafé、Pret A Manger及agnes b Café等品牌，當中有12款完全通過毒理測試，價格的平均數為$31.1，並未發現禁用及高度關注的有害成分。

（Kaboompics.com/Pexels）

其餘25杯咖啡，即大概2/3樣本則被驗出含類雌激素或急性有毒物質，部份物質更可致癌。如果人體攝入過多類雌激素，可能導致癌症、不育、性早熟及神經系統紊亂等疾病。從該次測試中發現美式咖啡及特濃咖啡含急性有毒物質的比例較高，分別地僅有3款樣本被評為「綠魚產品」，而泡沫咖啡樣本中有5成屬於品質卓越。

請按圖了解12款獲「綠魚」評級，不含毒素和類雌激素的咖啡名單（價格由高至低排序）︰

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水中銀聯合創辦人兼首席技術官陳雪平表示，據目前資訊去計算每杯咖啡的咖啡因，已證實咖啡因濃度不會令受測試的鯖鱂魚及斑馬魚胚胎死亡，故排除咖啡因在是次測試中的影響。陳續指，未能確切檢測到咖啡內含哪一種毒素，但按早前的研究說法，咖啡經高溫烘焙後或產生可致癌物質丙烯酰胺；另外咖啡豆可能含殘留農藥，因儲存及運輸不當而產生黃麴毒素，此成分有可能影響肝臟健康。

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水中銀「小魚親測」曾在市面上揀選11品牌30款即溶咖啡，當中只發現13款產品屬品質卓越。（尹嘉蔚攝）

請按下圖了解13款安全即溶咖啡名單（價格由高至低排序）︰

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水中銀小魚親測曾檢測市售的天然礦泉水產品，當中有11款屬品質卓越。（尹嘉蔚攝）

請按下圖了解11款安全天然礦泉水名單（價格由高至低排序）︰

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參考資料︰水中銀-小魚親測