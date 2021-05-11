大埔業務超市｜精選20款日式食品調味料　大大件真係抵買啲？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-11 19:19

大埔業務超市（業務スーパー）已經正式開業，成為香港首間的業務超市。在日本它一直以「抵買又大分」而深受家庭主婦青睞，然而香港店又會否跟日本店看齊一樣超值？當中有什麼特別貨品？ 攝影：余曉彤

業務超市（業務スーパー）由試業到正式開業雖然發生不少關於貨品來源的爭議，但仍無阻市民對日本超市的喜愛。記者於平日早上到訪，店內依舊熙熙攘攘，選購自己的心水貨品，更吸引到居港的日本人造訪。對比日本店的規模，香港店整體面積不算大，共有兩層，下層售賣日本直送的冷凍食品、即食麵及調味料等，上層則是零食和酒類專區。

大埔業務超市（業務スーパー）於5月7日正式營業。

「業務スーパー」在日本主要售賣供餐飲界使用的特大容量食材，在香港店的業務超市也是，若有留意包裝上的標示，不難發現部分食品都標有「業務用」，店內主要售賣的食材及調味料的分量亦比常見日資超市大，牌子都是以神戶物產為主，在其他地方比較少見。

店內主要售賣的調味料的分量亦比較大支。

不是全店貨品日本製

超市打著日本「業務スーパー」的旗號，當然令人聯想到香港店的也和日本店的一樣，貨品都是日本製。記者細心留意包裝上的標籤，發現部分凍肉的原產地為中國，只是輸入者是神戶物產，因此也非日本製貨品。

此外，店內的價格也不是想像中的超抵，部分定價更偏貴，以一包原產地為中國的400克冷凍炸雞軟骨為例，售價為$60。在其他地方購買非日本產的同類商品，約售$40-$50。部分零食的售價亦較同類商店如DONK、759阿信屋較貴。以AGF咖啡掛耳包為例，14包售價為$42.5，優品360售價為$33。不過都有部分產品的售價比其他便宜，如3盒裝小粒納豆只售$13.5。品牌雖不同，但你會點揀？

按圖看同類貨品價錢比較：

精選20款日式美食

於香港店的業務超市走一圈後，個人認為價錢並沒有想像中的超值，所謂的「業務用」貨品分量也沒有很多，感覺像是正常的急凍食品分量，性價比亦不高，不過記者亦從中找到20件相對較抵買及超市少見的貨品。

按圖看大埔業務超市精選20款日式美食：