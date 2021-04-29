飲食熱話｜網民選15款大牌檔必吃菜　椒鹽鮮魷第2冠軍其實好易煮

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-04-29 21:10

大牌檔又有冬菇亭之名，雖然每檔的外觀感覺地踎又邋遢，但無可否認單單提起當中的小炒菜式已經令人垂涎欲滴。近日有網民在討論區開Post，提名大牌檔必點小菜，記者整理出前15位最受歡迎的小菜，發現椒鹽九肚魚、豉椒炒蜆都只屈居第3、4名，冠軍到底會是哪款鑊氣小炒？這款菜式自家製其實都好簡單！

大牌檔小菜之所以如此吸引是因為那大鑊炒出來的味道是在家中不能複製的，只能在香港的大牌檔找到。（資料圖片／鄭子峰攝）

蠔餅、炒蜆、小炒王哪一款是你在大牌檔的必點小菜？近日連登討論區有網民開Post，以椒鹽鮮魷加啤酒來拋磚引玉，請其他人提名自己心中的大牌檔必點菜式。總結各網民的留言，大家鍾愛「熱氣」小炒，有網民更指任何椒鹽菜式都是必吃，最愛定必是椒鹽九肚魚，配以啤酒可謂一流享受！其次，送飯一流的菜式如西檸雞、生炒骨亦榜上有名。不過，上述菜式通通被排第一的「傻仔」菜擊敗！網民稱一上桌不消1分鐘它便會消失，究竟是哪種餸菜如此吸引？

按圖看網民票選15款大牌檔必嗌小菜：

+ 10 + 10 + 10

看完以上結果相信大家都食指大動，回憶自己心中最愛的大牌檔味道，其實要自己煮這些小炒都不是太難，若然你也想在家中吃到足料鑊氣小炒，不妨參考以下15款食譜：

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資料來源：連登討論區