SOGO感謝祭2021｜廚具家電周末限定低過4折　低醣飯煲套裝唔使9百

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-07 21:03

「崇光感謝祭SOGO Thankful Week」早前優先於網上商店預購，現時「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks Part 1」正式開始，除了先前已減至23折的廚具、家電、湯包外，銅鑼灣及尖沙嘴門市有更多減價貨品，優惠每日不同，如：美國士多啤梨、橄欖油、咖啡機、燕窩等都有特價，低至38折。

SOGO Thankful Week 2021的網店優先預購期已過，即日起至5月16日為「崇光感謝祭SOGO Thankful Week第一階段」。除了早前預購的貨品外，SOGO加推了其他減價貨品，如今個周末，銅鑼灣及尖沙嘴門市每日都有不同種類的產品減價。

請按下圖睇本周末兩間門市的特選減價貨品：

+ 7 + 7 + 7

此外，SOGO亦有一欄「原箱優惠」，即是貨品一箱過購買，比單買減得更多。這類貨品以飲品、糧油雜貨為主，如：啤酒、日本米、公仔麵、罐頭。

請按下圖睇原箱優惠：

+ 30 + 30 + 30

請按下圖睇鍋具、刀具等廚房用品：

+ 26 + 26 + 26

請按下圖睇電飯煲、電水壺、蒸爐等廚房家電：

+ 27 + 27 + 27

請按下圖睇海味乾貨、湯包等：

+ 13 + 13 + 13