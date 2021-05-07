SOGO感謝祭2021｜廚具家電周末限定低過4折　低醣飯煲套裝唔使9百

撰文：鄧穎琪
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「崇光感謝祭SOGO Thankful Week」早前優先於網上商店預購，現時「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks Part 1」正式開始，除了先前已減至23折的廚具、家電、湯包外，銅鑼灣及尖沙嘴門市有更多減價貨品，優惠每日不同，如：美國士多啤梨、橄欖油、咖啡機、燕窩等都有特價，低至38折。
SOGO Thankful Week 2021的網店優先預購期已過，即日起至5月16日為「崇光感謝祭SOGO Thankful Week第一階段」。除了早前預購的貨品外，SOGO加推了其他減價貨品，如今個周末，銅鑼灣及尖沙嘴門市每日都有不同種類的產品減價。
請按下圖睇本周末兩間門市的特選減價貨品：
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此外，SOGO亦有一欄「原箱優惠」，即是貨品一箱過購買，比單買減得更多。這類貨品以飲品、糧油雜貨為主，如：啤酒、日本米、公仔麵、罐頭。
請按下圖睇原箱優惠：
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請按下圖睇鍋具、刀具等廚房用品：
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請按下圖睇電飯煲、電水壺、蒸爐等廚房家電：
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請按下圖睇海味乾貨、湯包等：
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SOGO Thankful Week 2021
第一階段：5月7至16日
第二階段：5月17至23日
地點：銅鑼灣崇光百貨公司 / 尖沙咀崇光百貨公司
網站：https://estore.sogo.com.hk
*即日至5月23日期間，凡於尖沙咀店內單一購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券1張；單一購物滿$500（美妝部除外），即可獲贈禮品換購券1張，可於指定期間以優惠價換購特選貨品。