日本專家建議5類罐頭食用時間 食物過期≠不能吃 呈6種情況要小心

撰文： 陳詠燕 最後更新日期： 2021-06-05 18:00

不少人趁超級市埸大減價時，都會大手入罐頭、飲品或冷凍食品等等，但之後往往吃不完，到了過期又把它們通通丟掉，這樣做真的很浪費。其實過期食品也不一定不可以繼續食，日本罐頭協會公認的罐頭博士黑川勇人就曾經於電視節目中解釋過不同罐頭的不同熟成時間，原來過期罐頭味道更佳。

不過，並非所有過期食品都建議繼續食用，尤其出現以下的情況，大家就要小心了！

日本罐頭協會公認的罐頭博士黑川勇人。（日本健康節目《健康原因明白晒》截圖）

***按下圖即睇黑川博士建議「5類罐頭的食用時間」！***

+ 2 + 2 + 2

食用過期食品要注意事項！

雖說一般罐頭或食品過期了仍可以食用，但進食前都需要自行判斷，如果過期太久都不建議食。當罐頭發脹或有異味，即使未過期都可能已經變壞，也同樣不應繼續食用。

***按下圖即睇「過期食品出現這些情況就不能吃！」***

+ 8 + 8 + 8

編輯推介：開罐頭神器可單手操作

雖然疫情稍為緩和，大家多了外出吃飯，但相信仍然有不少人愛留在家中自煮，而罐頭相信是不少朋友的恩物。不過，食罐頭最煩人的就是開罐時，不但要出盡力先開到，過程中又怕不小心會割手，所以家中必備這部安全又省力的開罐頭神器。

相關文章：食物安全｜夏天帶飯易有菌！專家教保存隔夜餸5招點叮免食物中毒

按圖看「蠟樣芽孢桿菌」適合生長環境及條件：

按圖看蠟樣芽孢桿菌中毒後症狀：

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/05)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！