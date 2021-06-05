飲食熱話｜日本票選未來爆紅食物　台灣美食上榜第1名話題性十足

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 15:02

小吃是台灣的特色，不只是台灣人的飲食日常，更是受到許多外國饕客們的喜愛。最近日本對高中生進行調查，結果有不少日本高中男女，看好「台式雞扒」與「古早味蛋糕」的潛力，認為有機會繼珍珠奶茶之後，在日本再度颳起旋風。

未來爆紅食物（按圖看清👇👇👇）：

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根據日本媒體《ITmediaビジネスオンライン》報導，LINE官方近日以日本高中男女為對象，調查「今後可能會流行的食物或飲料」。結果在1003人的投票結果中，前五名就有兩樣台灣美食上榜，分別是第三名的「台式雞扒」、以及第五名的「台灣古早味蛋糕」。

媒體指出，台式雞扒是台灣夜市的「招牌」，加入香辛料調味及比臉還大的尺寸是一大特色，照片在網路上蔚為話題。

至於第一名的「水果大福」，則是社群網站上的新寵，剖面映照出水果餡料的樣子甚至被稱為「萌斷面（萌え断）」，受到不分男女的喜愛。

調查分析，投票的高中生為什麼認為這些東西會紅的因素，第一名水果大福的原因為「話題性很高或具有話題潛力」，第二名能喝的芝士蛋糕則是「在IG上常看到」，第三名台式雞扒則為「感覺很好吃，想吃吃看」。

日本LINE調查「今後可能會流行的食物或飲料」結果

第一名：水果大福 得票率21.9％ 第二名：能喝的芝士蛋糕 得票率20.0％ 第三名：台式雞扒 得票率19.5％ 第四名：水果三文治 得票率18.9％ 第五名（並列）：台灣古早味蛋糕、香蕉果汁、哈密瓜汽水或雪糕汽水 得票率17.5％

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