【台灣菜食譜合集】蚵仔煎油飯鹽酥杏鮑菇...台式美食自製原味道

牛肉麵、珍珠奶茶、鹽酥雞都是一些耳熟能詳的台灣美食，當中港人最熟悉的定必是夜市小食！事實上台灣料理又怎少得這一類？以下食譜合集包括了由大熱的手搖飲品，以至台式的家常菜也應有盡有，實行在家自煮台灣原味道。
雖說台灣跟香港的飲食習慣相近，大致都有豐富海鮮、水果、醬菜等等，亦愛吃火鍋、鍋物，但台灣菜的味道大多傾向自然原味，調味不求繁複，以「清、淡、鮮、醇」為主。當然亦有較重口味的肉燥飯、薑母鴨等，可是大多都趨於清淡，以額外的蘸料佐味。
台灣料理又怎會少了小食這一類，以下食譜合集包括了由大熱的手搖飲品，以至台式的家常菜也應有盡有！
小菜、家常菜
台式小菜在香港比較少接觸，皆因主要的食材比較重口，如米酒、麻油、九層塔、乾蔥頭、芫荽等等，並非人人可接受。不過，亦有一些老少皆宜的菜式如茶瓜蒸肉餅、茄子煎蛋，定必可以一嚐台灣的家常菜。
【茶瓜蒸肉餅食譜】台式經典家常菜 肉餅鮮甜多汁只需要....
茶瓜蒸肉餅食譜
麻油豬頸肉食譜
【九層塔煎蛋食譜】15分鐘做出台式家常菜 九層塔芳香又補血！
九層塔煎蛋食譜
煎蠔餅食譜
素蚵仔煎蛋食譜
台式三杯雞食譜
三杯杏鮑菇食譜
【九層塔煮蜆食譜】厚肉沙白配芳香九層塔 只需10分鐘新手必試
九層塔煮蜆食譜
【茄子煎蛋食譜】食平啲簡單家常菜 這樣做蛋料理茄子料理超美味
茄子煎蛋食譜
煎茄子盒食譜
主食、飯麵類
肉燥飯、蚵仔麵線等主食，相信大家絕不陌生，近年更興起不少即食拌麵，即使自製跟包裝手工麵同樣方便，味道媲美大牌子。此外，亦有其他料理如麻油雞飯、油飯也不可錯過，特別在適合在秋冬日子享用，暖胃又飽肚。
茄子肉燥飯食譜
電飯煲麻油雞飯食譜
油飯食譜
【蚵仔麵線食譜】台灣美食洗蠔揀麵線有秘技 如何自製完美湯底？
蚵仔麵線食譜
葱油拌麵食譜
素肉燥飯食譜
小食類
台灣夜市以小吃聞名，在路邊設有小桌子就地坐下享用，或是打包帶走。蚵仔煎、鹽酥杏鮑菇、月亮煎餅、地瓜球隨處可見。某些地方夜市更會因某種小吃而出名，如逢甲夜市的芋圓，即使現在不能飛去台灣吃小吃，在家也能完美複製味道。
氣炸鍋地瓜球食譜
蔥油餅食譜
鹽酥杏鮑菇食譜
台式潤餅卷食譜
純素鳳梨酥食譜
【素食食譜】芋蓉月亮煎餅源自月亮蝦餅 芋蓉代蝦膠芋頭控勿錯過
芋蓉月亮煎餅食譜。
芋泥肉鬆吐司食譜
餃子皮蛋餅食譜
【醬香脆皮豆腐食譜】配台式高麗泡菜 空少私房菜自製不臭臭豆腐
醬香脆皮豆腐食譜
三色芋圓食譜
台式手搖飲品
台灣代表美食，台式手搖飲品可謂數一數二，珍珠奶茶、水果茶、奶蓋茶種類變化多樣，深深俘擄獲大家的心。雖然自製手搖飲品功序比較複雜，但甜度、冰度一一都可以控制，而且真材實料，解解心癮又滿足。
【芝士奶蓋食譜】泡沫咖啡變身人氣台飲？懸浮奶蓋拂打忌廉有秘訣
芝士奶蓋食譜
虎紋黑糖珍珠鮮奶食譜
芋頭鮮奶食譜