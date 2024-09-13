水蜜桃功效｜護膚助抗癌紓緩敏感8好處　選購3貼士愈紅愈甜係錯！

水蜜桃正值當造，產量多又特別甜，就連營養價值也很高。有外國營養師就綜合出水蜜桃的8大健康益處，它不但抗氧化力強，還能護膚及紓緩敏感症狀等。



水蜜桃營養｜維他命C佔每日人體所需17%

水蜜桃不但外觀討好，吃下去清甜又多汁，部分品種的桃，更散發著一陣天然奶香。除了直接食用，它亦可以入饌，如加到沙律、煮咕嚕肉、配甜品等等。究竟食水蜜桃有什麼益處，以下就詳細列舉它營養成分。

水蜜桃不只美味，還有護膚抗氧化等多種功效。(VCG)

水蜜桃（中等大小、約150克）的營養成分如下：

熱量：58卡

碳水化合物：14克

蛋白質：1克

脂肪：小於1克

纖維：2克

維他命A：佔每日人體所需的10%

維他命C：佔每日人體所需的17%

維他命E：佔每日人體所需的5%

維他命K：佔每日人體所需的5%

鉀：佔每日人體所需的8%

菸酸：佔每日人體所需的6%

銅：佔每日人體所需的5%

錳：佔每日人體所需的5%



研究證水蜜桃有助阻隔毒素，吸煙者食用後成功從尿液中排走更多的尼古丁。(unslpash)

水蜜桃功效及健康好處

水蜜桃功效1：幫助消化

水蜜桃中可溶性纖維能為腸道益生菌提供營養，維持腸道健康，預防便秘。

水蜜桃功效2：改善心臟健康

研究發現，桃可降壞膽固醇、血壓及三酸甘油酯水平等。減心臟病風險。

水蜜桃功效3：改善膚質防紫外線

桃內的化合物可提高皮膚的補濕能力，改善膚質，及防止紫外線損傷，甚至延緩皮膚腫瘤擴散。

水蜜桃功效4：助防癌症

桃皮和桃肉富含類胡蘿蔔素和咖啡酸，這種抗氧化劑具抗癌特性。

水蜜桃功效5：紓緩敏感症狀

桃可阻止組織胺在血液中的釋放，從而減輕過敏症狀。

水蜜桃功效6：提升免疫力

桃蘊含豐富的抗氧化物及可提升免疫力的營養素，有研究指桃或具有殺菌功效。

水蜜桃功效7：阻隔毒素

有實驗人員把桃的提取物給予吸煙者後，發現更多的尼古丁成功從尿液排走。

水蜜桃功效8：降血糖

桃的成分不但能降膽固醇，其化合物亦有助降血糖及預防胰島素抗性。

(VCG)

水蜜桃功效｜揀水蜜桃3貼士

桃是一種很脆弱的水果，你用力碰它，可能馬上就見到桃皮多了「瘀痕」。究竟要如何挑選靚桃，最基本可以靠嗅覺，聞它的香氣。倘若你對自己的鼻子沒信心，果欄老闆就曾傳授過靠肉眼揀靚桃的3個方法。

日本桃｜大糖領春日居6大名種桃 果欄老闆教揀教切唔好手指掂？

請按下圖睇揀靚桃的3大貼士：

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揀水蜜桃貼士1：有否瑕疵

第一步可望蒂頭的位置會否有洞，若有的話代表蟲已蛀入。蟲一般會蛀在底部，當見到有蟲，店家會原箱放棄，因為蟲蛀完一個桃或再蛀旁邊的桃，蛀蟲位置有機會蔓延。

第二要望瘀痕，這些瘀傷位置摸下去會異常軟腍，並可能些微凹陷。

揀水蜜桃貼士2：顏色分佈

一般人覺得桃愈深色愈甜，其實不對，因為有些品種的桃，紅起來都只是淺粉紅色；有些則深到接近紅色，很難一概而論。我們該留意顏色分佈，若整個桃的顏色分佈均勻，不會一邊深一邊淺就最好。

顏色分佈與日照有關，多照太陽那面較紅，另一邊則偏白；若顏色均勻代表日照均勻，營養亦如是。

揀水蜜桃貼士3：絨毛

桃皮上有一條條絨毛，愈密集代表桃愈甜。密麻麻的絨毛，有人乍看以為桃皮上多了白色一層霉，其實非也。對新手來說，看絨毛是最易分辨桃的方法。

有人認為桃坑的深淺與桃的飽滿度有關，Jacky指不是重點。至於桃身的斑點，他指純粹是某種桃色斑多，跟甜度無關。

資料來源：《Healthline》