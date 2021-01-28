AEON│Mono Mono過萬呎新店限量福袋有機食品　12蚊店都有減價區

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-01-28 22:31

AEON 旗下的品味生活專門店ものもの（Mono Mono）上月才剛在香港仔開分店，但今日第三間分店亦正式開業，而且舖位更大更寬敞。除了常設的HÓME CÓORDY及Living PLAZA 12蚊店外，專賣平靚正健康食品的TOPVALU GREENEYE亦首度出現。以下就為大家介紹各種抵買推介，包括開業限定的$88食材福袋，一袋有9款食品！ 攝影：鄧穎琪

AEON超市及旗下的家品、食品品牌素來價廉物美，並且有不少都是日本製造。而其中一條副線「ものものMono Mono」品味生活專門店，聖誕前剛在香港仔開業，才1個月後，位於將軍澳康城的第三間分店亦已正式營運！新店於正午12時開始營業，甫開門已見大批居民排隊推住購物車入場掃貨，看來期待已久。

首設TOPVALU GREENEYE健康食品區

康城店以「綠色．樂活」為主題，總面積約1.2萬呎，比香港仔店大1.5倍，雲集4個自家品牌，包括首度在香港出現的TOPVALU GREENEYE環保品牌，強調關注人體健康及對自然環境友善」，有多款健康、有機、無添加、可持續發展的食品煮食品、早餐、零食與茶飲，另外亦有其他日本與本地食品品牌。

一進門口，左邊便是TOPVALU GREENEYE區域，綠色招牌很易認。

請按下圖睇TOPVALU GREENEYE產品：

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HÓME CÓORDY抵買廚具、生活用品

HÓME CÓORDY主攻家品，不論是睡房、浴室、廚房用品都有，開幕日請來Cooking Studio的專員作烹飪示範，即時用品牌旗下的廚具與TOPVALU調味料炮製玉子燒、壽喜燒以及燉牛肉等，其中正減價發售壽喜燒鍋闊而淺、用途廣泛，留家煮飯、燉肉、打邊爐皆十分便利。

HÓME CÓORDY主攻多功能廚具、家品和收納用品，價格親民，款式實用而不會太花巧。

請按下圖睇更多HÓME CÓORDY的推薦家品：

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TOPVALU開幕限定食材褔袋 僅$88