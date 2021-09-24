city'super 25周年｜銅鑼灣市集多個本地品牌 限定手工醬手繪油樽

city'super集團原來已經成立25周年，近日它就在銅鑼灣店舉行市集，以「匠人精神——體現傳承、延續傳統食藝」為主題，雲集逾30個本地傳統老字號和新興品牌的攤檔，當中除了為25周年特地設計的獨家聯乘商品外，亦有會場限定的產品，包括麻辣涼拌小食、手工醬料、酒、蜂蜜等等。

攝影：鄧穎琪



city’super為了慶祝「25周年慶」，由即日起至10月7日，在銅鑼灣時代廣場舉行市集，多個品牌均設自家攤檔擺賣。為宣揚「匠人精神」，幾乎清一色是香港品牌，三十多個攤檔中既有老字號亦有新興牌子。

活動於銅鑼灣時代廣場B1層中庭舉行。

今次有不少25周年慶首度推出或獨家的產品，如city’super標誌原創人陳幼堅所設計的法國紅葡萄酒、本地製作的蜜桃味手工氈酒、桃味啤酒、本地養蜂場的蜂蜜套裝等，值得一提的是Regno Degli Ulivi特級初榨橄欖油，它用陶瓷樽去裝油，原來是由意大利西西里島西南海岸古老城市「夏卡」的工匠大師手繪，十分有心思。

請按下圖睇「city’super25周年慶」獨家產品：

+ 2

市集有超過逾三十個品牌進駐，以下將分成幾類介紹。首先是女士最愛的湯包，分別來自寶湖廚莊、Check Check Cin等，另有即食粥類、茶飲禮盒等。

請按下圖睇湯包、茶飲產品：

+ 6

是次市集亦有多款手工醬料，如：大師姐、蘇太名醬、Nicole’s Kitchen等，有XO醬以及其他炒菜醬料，另有調味醬，包括：左顯記頭抽、蠔油、辣椒醬等。至於麵類方面，多款新舊蝦子麵品牌，傳統的蝦子麵、魚蓉麵；新派的紫菜蝦子麵、芫荽麵等。

請按下圖睇更多醬料、麵類等：

+ 16

場內還有其他小食，如：細味人生的涼拌系列，包括：酒醉鮑魚、鴨舌等，而今次會場獨家的新品是麻辣和牛牛脷、面頰，選取澳洲F3+級別以上和牛製作，以滷水汁浸透和低溫慢煮後，再放入麻辣汁。此外，還有牛丸、貢丸、餃子、等，以及百年老字號甄沾記的各式小食，當中的仙椰子薑汁亦是場內限定的新品。

請按下圖睇更多小食：

+ 10

場內亦有一個產品頗為多元化的攤檔ForME Honey，它是本地蜂園，主要產品本來只得春季採收的春蜜和冬季採收的冬蜜，但他們就從這兩種蜂蜜中，衍生出更多食品，包括：浸漬蜂蜜，如：土薑檸檬、紅棗、保加利亞玫瑰等，還有蜂蜜花生醬、蜂蜜腰果等，還有自家製的30年陳皮、香草、豆豉、薑米茶等，最有趣的是一支支如飲筒般粗幼的蜂蜜，$10一支，方便隨身攜帶。

請按下圖睇更多蜂蜜產品：

+ 2

介紹完食品，其實場內還有廚具、保溫瓶、水樽、咖啡機，駱駝牌保溫壺相信無人不曉，近年的新穎設計讓它升格為潮物，今次亦有4款寵物系列的雙層真空玻璃膽保溫瓶。另外，不知道大家對混血名模Danielle Graham有沒有印象，她在千禧年代的香港模特兒圈迅速走紅，更進軍電影界，她在2年前創立廚具品牌Danielle Peita Graham，今次會場內亦都有售。

請按下圖睇廚具及保溫壺：

city'super 25周年慶活動「匠人精神——體現傳承、延續傳統食藝」



日期：2021年9月24日至10月7日



時間：10:00-22:00



地點：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場B1樓層中庭



查詢電話：2736 3886

