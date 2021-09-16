Francfranc大減價｜銅鑼灣店翻新前減價低至3折　廚房用品最平$10

Francfranc銅鑼灣店原來即將於10月進行大翻新，因此由即日起至9月30日，該店逾2千件家品都進行低至3折的大減價，記者見到就連$10貨品都有，而且買滿3件還有折上折優惠！

攝影：鄧穎琪



Francfranc銅鑼灣兩層店座落於京士頓街，原來該店即將進行大翻新，日前Francfranc就在facebook宣佈「Remodelling Sale」已正式開始，由即日起至9月30日，銅鑼灣店近2,000款傢具、布藝、餐具、飾品等等以低至3折的價格發售。記者去銅鑼灣店走了一轉，精選了一系列半價以下的貨品為大家介紹。

店門外有一大塊牌，寫明翻新減價低至3折。

銅鑼灣店共兩層，下層以花樽、文具、貯物、香薰、化妝品、相架和其他飾品為主，上層則是居家服、浴室用品、廚房用品、布料、照明及傢私等。

多款碗碟都減價發售，買任何3件貨品，可額外享有9折。

請按下圖睇銅鑼灣店半價以下的廚房用品：

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網店另有減價 同樣低至3折

除了銅鑼灣門市外，其實Francfranc的網店都一樣減價中，跟門店優惠不同，但當中亦有低至3折的貨品，或是減價後$10的都有。而部分產品雖然在網站上顯示未有貨，但記者就有在門市見到，大家不妨去碰碰運氣。

請按下圖睇網店半價以下的廚房用品：（為免讀者混淆，貨品名稱完全依照官網，方便大家搜尋，部分貨品只有英文名稱。）

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Francfranc銅鑼灣店



地址：銅鑼灣京士頓街8號FASHION WALK地下B舖及1樓



電話：3583 2528



營業時間：星期一至日12:00-21:00

