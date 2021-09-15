廚具減價｜Le Creuset開倉網店門市低至3折　鑄鐵鍋最平$80有交易

久違的Le Creuset開倉現已開始，部分貨品更低至3折出售！大大小小的鑄鐵鍋、餐具小碟亦一同減價，是次的開倉網店及門市均同時進行，絕對是大手引入的好時機！



Le Creuset能令人如此瘋狂，除了顏色夢幻外且實用兼耐用，即使價格不便宜，依然有一班忠實fans支持。是次開倉於On the List的地舖及網台進行，為期6天，跟以往一樣大大小小不同顏色的鑄鐵鍋、易潔鍋一律狂減。鑄鐵鍋最適合用於煲湯、燜煮，部分28cm高身的款式更低至半價，由原價$3688減至$1910。

Le Creuset開倉，大大小小不同顏色的鑄鐵鍋於門市及網店一律狂減！（資料圖片）

按圖看Le Creuset減價鑄鐵鍋、烤盤︰（為免讀者混淆，貨品只有英文名稱及完全依照官網，門市跟網上的數量或有不同。）

+ 15

若認為鑄鐵鍋太重的話，可以選擇利用堅韌易潔製造的鍋具，湯煲、深炒鍋、雙耳鍋包羅萬有，唯尺寸大小比較單一，請按圖看Le Creuset減價易潔鍋具：

不常下廚或是家中的砂煲罌罉太多？各式各樣的陶瓷製餐具小碟亦一同勁減，部分以套裝出售，最適合跟朋友分享當中喜悅！

請按圖看Le Creuset減價陶瓷製餐具、小碟：

+ 10

Le Creuset 開倉

地址：中環都爹利街號印刷行地下

時間：9月13日-9月19日（網上）

9月15日-9月17日 8:00-20:00（門市）

9月18日 10:00-17:00（門市）

