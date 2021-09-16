馬莎超市M&S Food太古城旗艦店開張　35款精選食品減脂薯片$12起

喜歡西餐及英國、歐洲食品的人，近來又多一個買餸或購物好去處，馬莎Marks & Spencer（M&S）旗艦店於太古城中心以全新面貌登場。



在香港的M&S已由主打衣履、美容產品，發展到食品超市M&S Food，當中你還發現到M&S Home，廚房用具及生活用品陸續推出市面。相比於烘焙店及其他超市，M&S的廚房用品，例如烘焙所用的模具、麵粉盆或盛載美食佳餚的器皿，尺寸上一般較大，而其他廚具單品，如湯勺、Pizza刀、鑊鏟及食物鉗等價錢相對較高。不過，M&S食品包括麵包、餅乾、美酒、醬料、冷凍或冷藏蔬菜、水果、芝士、乳酪、果汁、即食快餐及快煮便餐等等的吸引力則相當高。除了吸引一群愛好西式美酒佳餚的朋友，講究於公平貿易的商品，例如咖啡及朱古力等亦有捧場客。

M&S旗艦店於太古城中心以全新面貌登場。（M&S提供）

M&S三萬呎旗艦店

位處港島東的太古城，3萬呎全新M&S旗艦店亮麗寬敞，M&S Food糅合多元化的食品類型，一大幅「薯片牆」尤為吸引。此外，法國冷藏食品行業的先鋒Picard將佳餚帶到M&S，由頭盤至甜品俱全，包括千層薯批、山羊芝士菠菜餡餅、濃郁的朱古力流心蛋糕及香甜可麗餅。

旗艦店內的「薯片牆」及其他香脆零食尤其吸引。（M&S提供）

按圖有35款精選食品低至$10起有交易︰

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M&S旗艦店新張設有購物優惠，消費者由即日至9月22日，購買任何食品滿港幣$300，即減$25；消費滿$500或以上，可獲贈葡萄酒一支。另外，享用火腿芝士牛角包連咖啡套餐可享$12折扣優惠，而9月23-10月3日享用英式烤餅連咖啡套餐享$12折扣，購買芝士滿$100或以上，可以優惠價$49（原價$993）換購葡萄酒一枝。

旗艦店內增設新鮮蔬果專區。（M&S提供）

M&S 旗艦店

地址︰太古城太古城中心 130 號舖

營業時間：10:00 – 21:30

Café營業時間：08:00 – 21:30

