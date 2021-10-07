實惠｜首間生活超市登陸荃灣　設日韓台泰主題區易潔鍋低過半價！

實惠（Pricerite）向來除了有傢俬、電器出售外，在每間分店也可找到不同類型的食品。不過「Pricerite Food」不在主打線上銷售，將線上更多的食材及食品帶到位於荃灣的概念店，將更多本地及日韓台泰食品，當中更少不了開幕優惠！



Pricerite Food概念店選址在荃灣西麗城花園三期的商場內約1,000呎，是主打「漫活人生」的生活超市。店內滙集近800款特色食品、廚房用品及廚電，設不同主題區域如日韓台泰食品，齊集各亞洲地區的特色零食、飲品、食材與調味醬料，方便大家炮製各地特色菜。

首間Pricerite Food概念店選址在荃灣西約麗城花園三期的商場內。（官方圖片）

為慶祝新店開張，店內亦提供了開幕優惠，由麵食、零食以至砂煲罌罉都以優惠價發售，韓國製的30CM易潔煎鍋更是$140有找！

請按圖看Pricerite Food概念店開幕優惠：

不過記者最為有興趣的是本地產品，不單可延續香港原創精神和品牌外，更可減低碳排放，比起船運及空運，本地運輸所產生的碳排放來得低。店內引入的本地產品以醬料類為主，如悅和醬園、鑽石酒家、蔡瀾花花世界、二澳農作社等，大多都是在其他連鎖超市難以買到的品牌。

請按圖看Pricerite Food概念店店內環境：

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Pricerite Food概念店（荃灣麗城薈）

地址：荃灣青山公路荃灣段625號麗城花園三期麗城薈地下27號舖

電話：23978928

營業時間：上午11時至晚上8時

