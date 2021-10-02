【AEON 35周年】日本直送牡丹蝦和牛肩毛蟹　均一價祭食油最抵！

AEON今年原來邁向35周年，因此日前宣布整個10月都會有連串優惠，同時引進多款來自日本的產地直送新貨！記者就去到全港最大的康怡AEON，睇睇有哪些日本食品節新品、超抵均一價必買之選，以及介紹消費券優惠等。



AEON近年不斷開新店，為迎接35周年誌慶，即將有三大慶典活動。首先是「日本食品節」，不論拉麵、水果、海鮮等都有更多產地直送新品。秋天當然要食蟹，AEON就推介了鱈場蟹、毛蟹等，店方代表更即時舉起了一隻新鮮的毛蟹，相當誇張。另外，生牡丹蝦原來是康怡店限定，一盒只售$99。水果方面，當造的不但有提子，而中秋前後其實亦是吃柿的季節，日本和歌山刀根早生柿正以優惠價$58發售。

請按下圖睇「日本食品節」的精選貨品：

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均一價祭 一個價錢任揀3件

第二個活動是每年兩次的「均一價祭」，即是客人可以均一價格揀選3件指定貨品，今次的均一價祭由10月1日至14日，價錢分別是$30、$70和$100為主，亦有少量$300貨品。以$30均一價為例，有塑膠水樽原本每個需$39.9，如今竟然以$30就可以買到3個！而到店當日亦見到不少人買不二家和SUNTORY的粒粒果汁，還有森永布甸等。

AEON店內的均一價專區。

請按下圖睇$30均一價貨品：

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$70均一價方面，有不少日常生活品，如：紙巾、廚房紙、手套等，日本梅酒都減得頗多，平時要$51.9一件，均一價後則$70有3件，另外獅球嘜初榨橄欖芥花籽油都是記者心水之一，平時$70只買到兩枝，現在卻買到三枝！

請按下圖睇$70均一價貨品：

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而$100均一價包括米、油等等的必須品，$100買到3包2公斤米，而三款口味的藍鑽石包裝杏仁，平日$54.9一包（共10小包），減價後則$100有三包（共30小包）。刀嘜1公升的花生油，則由每支$45.9減至$100三枝，除開每枝僅$33左右。

請按下圖睇$100均一價貨品：

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政府剛在10月1日發放了第二期的消費券，AEON與部分支付平台合作推出專屬購物優惠，包括：與AlipayHK、WeChat Pay聯乘推出現金券、掃二維碼換電子禮券等，為期約一個月，詳情可參閱活動頁面。

全新日本炸雞店開張

除了上述講到的一連串優惠，原來康怡AEON近日亦新開了一間日本炸雞外賣店——雞笑，該店在全日本有250間分店，據說在當地1星期就會開3間分店，其炸雞經秘製醬油醃製，粉漿亦不會太厚，但最特別之處是居然用雞胸作為主材料，而非雞腿肉，咦，那豈不是又乾又嚡口？原來炸雞經二度油炸，因此鎖住肉汁，保持濕潤，卡路里亦較低。而和風醬炸雞是香港限定菜式，醬汁由雞笑海外市場顧問國田先生親自調製，在韓式辣醬以下再加了10種調味料等。除了單件炸雞外，也有炸雞便當、炸雞咖喱飯，方便附近的學生或上班族享用。

雞笑在全日本有逾250間分店，而香港首間分店正座落於康怡AEON內，9月30日已開幕。