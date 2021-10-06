消費券優惠｜豐澤減價低至37折　氣炸鍋蒸焗爐精選40件抵買家電

消費券第二期早前已經發放，不知道大家還剩多少錢呢？香港人戶口進帳$5,000，各商戶都紛紛推出優惠，吸引大家以消費券購物。豐澤電器亦推出了消費券優惠，400件電器、家電等都減價，最抵買的37折就有售！記者精選了近40件7折以下的廚具，就連人氣的PHILIPS氣炸鍋、Toshiba蒸焗爐等都減價。



豐澤電器早在消費券第一期發放前，已宣布推出多項優惠，適逢10月1日第二期的錢亦已發放，豐澤將優惠再加碼，加推「10月號消費激賞祭」，由即日起至10月19日，20項人氣產品會減價，而400件家電等亦以折扣價發售，低至37折，折扣總值超過3千萬！豐澤的門市及網店現接受Tap & Go、八達通及支付寶 AlipayHK 3種消費券支付平台付款，若想與家人、朋友的消費券合併，可先扣買現金券再付款。

20大減價人氣產品：

第一項優惠，20件減價人氣產品。（豐澤電器）

20件減價人氣產品。（豐澤電器）

優惠產品當然不止20件，記者精選了40件廚具和家電，減價後通通都是7折以下。第一類別是鍋具、爐具、飯煲等，連大熱的PHILIPS健康空氣炸鍋都以7折發售，Rasonic電磁爐亦減至半價。

請按下圖睇減價的鍋具、爐具、飯煲類產品：

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第二類是攪拌機、果汁機、咖啡機等，方便在家中製作飲料，KENWOOD專業廚師機半價發售，而Gaggia咖啡機則是半價至7折不等。

請按下圖睇減價的攪拌機、果汁機和咖啡機產品：

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第三類則包括濾水器以及較大型的廚房電器，如：洗碗碟機、抽油煙機，雪櫃、酒櫃等，其中酒櫃更是減至42折。

請按下圖睇減價的大型廚房電器及濾水器類產品：

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至於上文提到減至37折的商品，就是ReFa 4 CARAT 白金美容滾輪，適合女士按摩面部，促進血液及淋巴循環等，讓皮膚回復緊緻彈滑。

ReFa 4 CARAT 白金美容滾輪 RFFC1932B/V $880（原價$2,380，37折）（圖片來源：豐澤電器）

除了上述優惠外，Tap&Go以及支付寶 AlipayHK各自都有額外優惠，可參考下圖：

豐澤電器「10月號消費激賞祭」



優惠期：即日至19日（部分優惠至10月31日）



優惠詳情：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/govt-consumption-voucher-faq#3

