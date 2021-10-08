消費券優惠｜永安超級購物日2折起　首推牛油果油精選名牌廚具

消費券第二期早前已經發放，各商戶亦紛紛推出優惠，不知道今期你又會消費在那類型的服務或產品？若想以低價購入廚房用品、小家電或是糧食，不坊看看永安百貨超級購物日，部分貨品低至2折，消費滿指定金額更可換領限時超筍優惠劵。



永安百貨超級購物日即日至24日舉行，門市和網店都同時進行勁減，部分優惠只限門市獨家。第二期消費券已經發放，大家都務求以最低成本購入自己心頭好，永安百貨在今次的超級購物日特設多款現金優惠券和門市限時超抵優惠，凡於任何部門 / 專櫃累積購物滿$800或以上（淨值），憑當日永安百貨發票可以換領限 時超筍優惠劵乙張，以超筍價購買指定貨品，即折上折！

（旅發局圖片）

廚具家電網店30件精選

記者在永安百貨的網店精選了30件廚具和家電，大部分都是外國製造的名牌子廚具，部分更以套裝價發售。除了廚具，不少濾水器產品都同樣勁減，以英國製造的道爾頓不鏽鋼濾水器配矽藻瓷濾芯為例，原價$2830現減至$998，足足3.5折。

請按圖看減價廚房用品及餐具：

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家中不需要增添湯煲、煎鍋？可以看看以下精選的廚房家電產品，如電熱水壺、多功能豆漿機等，部分更低至半價。

請按圖看減價廚房家電產品：

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對於以上的產品不太感興趣？食品類或者可以滿足你！雖然種類未必及超市的多，主要以麵食及零食為主，不過筆者認為食油類的是最抵買，以冷壓特級初榨牛油果油為例，原價$199現售$88，減至44折折之餘更是健康之選。

請按圖看減價食品（麵食、零食、調味料、食油等）：

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永安百貨超級購物日

優惠期：2021年即日至24日

優惠詳情：https://shop.wingon.hk/zh-hant/5595

